彰化縣政政府、彰化縣建築師公會、不動產開發商業同業公會 ，首創綠綠建築桌遊比賽，寓教於樂。（吳敏菁攝）

「綠建築」已經是趨勢，彰化縣政政府、彰化縣建築師公會、不動產開發商業同業公會，首創綠綠建築桌遊比賽，結合彰化縣內8所大專與高中職學校師生的參與，寓教於樂中傳遞了生態、節能、減廢、健康等內涵，及達成生物多樣性等指標，有效降低資源消耗。

首創綠建築桌遊競賽，遊戲紙牌的設計元素以綠建築的4大範疇及9大指標為架構。桌遊競賽以4位學生為一組，集滿4大範疇即可組合成一個完整的綠建築標章，這次景賽縣長王惠美親自頒發鑽石級獎2位，黃金級獎6位以及銀級獎8位此次共16位同學獲獎，遊戲體現綠建築內涵。

彰化縣建築師公會理事長呂麗純說，建築師公會每年都有針對學校建築相關科系學生進行綠建築宣導，希望藉由桌遊比賽能夠將綠建築觀念向下扎根。

彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富表示，縣府超前布署，除了依照政府法規新建工程以外，民間團體另有創設各種獎項，建築相關科系學生將來畢業即就業後，希望都能夠學以致用於住方面提升居住敏質與環保理念。

王惠美表示，2019年以來，彰化縣內公私有建築物取得綠建築標章共有27件，取得綠建築候選證書共有39件，其中包括鹿江國際中小學、信義國中小學、新民國小學、及員基醫院、鹿基門診大樓、鹿港福興汙水下水道系統水資中心、彰師大寶山校區學生宿舍等。縣內公有建築達查核金額以上之建築工程都必須應取得綠建築標章或候選綠建築證書。