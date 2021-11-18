反萊豬公投案等四大公投案將在12月18日投票，第2場意見發表會今天舉行，由中廣董事長趙少康對上中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳出席，李淳說，一年38公斤的豬肉中國產豬的市占率達90.7％，進口豬肉十分稀少，花費100元購買豬肉，有4.1元買到加拿大豬、1.5西班牙豬、1.2元美豬，要吃萊豬的機率「比日本製的壓縮機還稀少」。

李淳說，台灣至今已開放萊豬進口近1年時間，如果公投通過，將把總統的國際承諾取消，將面臨自我承諾跳票問題，若因為公投案而不按國際標準，談判時會質疑談判代表會跳票、說話不算話，而前總統陳水扁、總統馬英九也都跳票過，蔡總統再被否決可能會面臨第三次的出爾反爾，會遭受美方的質疑。

李淳提及，禁止萊豬進口後，影響最大就是美國，雖然我國進口豬肉主要是加拿大、歐盟等國，但加拿大出口不使用萊劑、歐盟也不採用萊劑，限制進口後只會影響到美豬，「反萊豬美國是最大的衝擊者」。

李淳表示，日本、韓國、新加坡、紐西蘭、澳洲、馬來西亞等多國都允許開放萊豬，雖然歐盟、中國大陸仍禁止萊豬進口，但歐盟遭美方赴WTO提告，美國也取得每年1億美金的賠償額度，中國則在去年的貿易協議中承諾加速訂定萊克多巴胺殘留值的進度。

李淳指出，以國內風險評估來看，如果是為了確保食安與健康，按台灣的飲食習慣並沒有中毒等風險，台灣開放萊劑的殘留值是按自己的科學評估，而要吃到中毒一天要吃10台斤的萊豬、相當於33塊排骨，但是按過去來試算，每天僅有0.003公斤的美豬，市場買不到這麼多的萊豬。

李淳說，台灣是出口導向的國家，如果世界各國都用民意決定什麼產品得已進口，那受衝擊最大就是台灣，如果全世界將以民意決定產品是否能進口，會使蔡總統的承諾跳票，將會是對台灣最大的傷害。