患者透過自費的「經皮脛神經電刺激」，在三陰交穴位附近插入，利用電能刺激後脛神經，經由神經調節可以抑制逼尿肌過度活動。（張妍溱攝）

46歲邱姓女患者自3年前有頻尿問題，就醫確診「膀胱過動症」，白天每1小時就跑1次廁所，來不及就尿濕褲子，因擔心頻尿影響工作被炒魷魚，連水都不太敢喝，晚上夜尿睡眠品質也不好，更不敢外出旅遊，造成生活困擾。經醫師建議採「經皮脛神經電刺激」經半年治療，患者頻尿情形逐步改善。

邱姓女患者表示，她從事工廠清潔工作，常常走動，有時候提太重的清潔工具甚至丟垃圾，在垃圾袋拋進垃圾車瞬間，往往會漏尿，尤其晚上快睡著，尿意就來，不得不爬起來衝廁所，讓她很困擾。

邱姓女患者指出，起初進行膀胱訓練、凱格爾運動，甚至服用口服藥都沒有明顯改善，她又怕開刀，因此自費進行「經皮脛神經電刺激」半年後逐步改善，現在也敢正常喝水，也不會因藥物作用感到口乾舌燥。

中榮婦女醫學部醫師謝筱芸說，門診約16到18％成人有「膀胱過動症」與年齡老化、糖尿病及骨盆腔脫垂鬆弛有關。其4大症狀：急尿、頻尿、夜尿、急性尿失禁。急尿是很突然、強烈要解尿，頻尿是24小時內排尿逾8次，夜尿為半夜中斷睡眠要解尿，急性尿失禁更嚴重。

醫師謝筱芸指出，「經皮脛神經電刺激」針灸的細針，在小腿的三陰交穴位附近插入，接上特定電源與調整能量後，利用電能刺激後脛神經，經由神經調節可以抑制逼尿肌過度活動，減少膀胱不正常收縮，改善其尿急感與尿失禁症狀。

謝筱芸表示，「膀胱過動症」患者早期接受傳統「膀胱內注射肉毒桿菌毒素手術」，有健保給付，但患者須進開刀房接受全身性麻醉，「經皮脛神經電刺激」治療的患者，每周30分鐘，可在門診執行須自費，無需麻醉。