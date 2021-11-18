華南金敲定決議2022年桌曆照常發行。（圖／截自華南期貨桌曆）

網路瘋傳華南期貨2022年新版桌曆電子檔，找來7位火辣美女僅1條白布遮重要部位引起熱烈迴響，原在主管機關的關切下決定下架，不料此事不斷延燒，華南金經由內部評估後，決定改版後照常發行。消息一出後，網友討論熱烈，網友讚爆華南金神操作，「飢餓行銷，暗黑兵法」、「華南金加一分」。

華南金控旗下孫公司華南期貨找來7位女員工拍攝2022年桌曆，由於尺度較為開放，一改以往清新風格，引發各界熱烈討論，金管會證期局長張振山今在立法院備詢時表示，這件事情需要再了解一下，有問題才會修正調整；在被問及是否禁止上架時，張振山說，「這是商業行為，但商業行為要符合社會期許」。

據了解，此事讓具有公股背景的華南金控相當重視，當即找來華南期貨主管，將桌曆從官網下架，並停止印刷紙本版。

未料網路上討論持續延燒，不少網友對金管會的回應認為管太多，也紛紛向華南金敲碗2022年桌曆，最終為回應社會期待，華南金18日經由內部評估後，拍板2022年桌曆將待內部確認後照常印製發送，以符合社會期待。

照常印製的消息曝光後，PTT網友一片叫好，「這就對了嘛」、「我先買兩本」、「敢秀就要推啦」、「買爆華南金」、「明天漲停」、「明天買一張支持」、「可惡，現在開華南還來的及嗎」、「啊這要去哪裡買」、「有團購嗎」。

也有不少網友讚嘆華南金神操作，「飢餓行銷，暗黑兵法」、「暗黑兵法？」、「炒作成功」、「炒一波」、「華南硬幹，我要給個讚」、「華南金加一分」。

以下為華南期貨最新聲明稿全文：

新冠肺炎疫情延燒近二年，改變大家的生活日常，社會人群充滿隔閡，彼此不再緊密聯繫。所幸近日國內疫情趨緩，疫苗接種覆蓋率也日益普及，為掃除疫情帶來陰霾，在眾所期待下，華南期貨規劃推出2022CHANGE桌曆，期待傳達給社會夢想、熱情與團結的正向能量。對於近日網傳華南期貨2022CHANGE桌曆所引發紛擾，特此聲明：

1、本公司自2017年起每年由營業員自發性籌劃拍攝桌曆贈送客戶，本為行銷推廣之良善立意，呈現清新、活力、團結之氛圍，期營造品牌親和力。

2、本公司往後於行銷推廣規劃時，將加強落實呈報機制，避免造成集團內部訊息落差。

3、本公司營業員之專業能力為交易人有目共睹，多年來備受市場肯定。

4、近日網傳本公司桌曆電子檔為非正式版本，華南期貨2022CHANGE桌曆將待本公司內部確認後印製發送，以符合社會期待，感謝各界關心與支持。