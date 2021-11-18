民進黨客家事務部舉辦公投宣講，首場在褒忠亭義民廟舉辦，呼籲鄉親對公投議題投下不同意票，「4個不同意，台灣更有力」。（莊旻靜攝）

桃園市長鄭文燦（前站立者）18日下午前往新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟，宣講公投議題，呼籲支持者投下不同意票。（莊旻靜攝）

民進黨客家事務部的公投宣講，18日下午4點在新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟舉辦，不少鄉親冒雨到場參加。（莊旻靜攝）

民進黨客家事務部舉辦8場公投宣傳演講會，首場18日下午4點在新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟登場，由義民廟董事長林光華、民進黨副祕書長林飛帆、桃園市長鄭文燦等人助講，宣導民眾對於4個公投議題投下不同意票，在藻礁、核四、美豬議題，鄭文燦說，國民黨主席朱立倫前後主張不一，至少「有一個朱立倫在說謊」。

鄭文燦壓軸宣講，他指出，朱立倫應該要對台灣人說明，過去他當新北市長，以核廢料沒地方去，不同意核四運轉，而核四為國民黨蓋的，也是國民黨結束的，花了3千億，「不要說沒發過一度電」，核四的團隊都解散了，「連螺絲供應商都找不到」，而如今朱立倫卻說，重啟核四安全沒問題「至少有一個朱立倫是騙人」。

鄭文燦也說，他當市長7年，查驗7年美國牛肉，沒有1件有食安事件，過去美國牛肉進口，當時當總統的馬英九說台灣不能置外於國際社會，如今美豬也是同一標準，朱立倫卻說美豬是毒豬、瘋豬，反萊豬不等於反美豬，等於把美國人當傻子。鄭文燦強調，如果台灣不接受國際標準，就不能參加CPTPP，如果出口有障礙，對台灣影響很大。

再提藻礁問題，鄭文燦也說，民進黨執政時，將天然氣接收站面積自232公頃縮減為23公頃，並推到外海離岸接收，花了快300億，貯槽也完成2個，現在國民黨說要保護藻礁，要把三接遷到台北港，但要填海造陸需花11年時間，管線拉到觀音要50公里、走陸線要40公里，「朱立倫自己忘記，當新北市長反對三接遷到台北港」，新北市長侯友宜也反對、新北市議會也反對，鄭文燦又說，跟之前議題一樣，至少有一個朱立倫是假的、是說謊的。

鄭文燦也說，公投綁大選在2018年造成很大的混亂，公投和大選分開，可以讓議題好好辯論、民眾思考，做出選擇。鄭文燦也批評，國民黨在4個公投議題上做文章，是製造混亂與對立，更指國民黨失去政權，就失去對台灣的責任。

而民進黨客家事務部的公投宣傳演講會，也將前往苗栗、桃園、南投、花蓮、台東、高雄等場次，期望讓客家鄉親了解4個公投案的資訊和內容，在充分了解、理性判斷下，做出對台灣最有力的選擇。