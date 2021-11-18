「國際獅子會300－D1區維護視力教育及行動委員會」關懷偏鄉學童視力，18日前往雲林縣北港鎮南陽國小，舉辦護眼宣導及視障學童鋼琴演奏活動，強調現今不少學童因長時間使用3C產品，導致視力受損，希望藉由宣導各種護眼觀念，守護下一代的靈魂之窗。

護眼宣導活動由「維護視力教育及行動委員會」主席侯俊良及團隊、北港獅子會、北英獅子會獅友共同主持，邀請「中華民國護理人員協進會」理事長陳環辰，宣導維護眼睛保護視力的重要性，希望從國小學童扎根，讓他們遠離「惡視力」。

侯俊良表示，眼睛是靈魂之窗，視力委員會的護眼宗旨是國際獅子會5大目標之1，在雲嘉南地區辦理過多場愛樂視障合唱團音樂會、視力篩檢免費配載眼鏡、護眼宣導公益活動，藉由正確閱讀姿勢、距離與觀念，減少兒童視力傷害。

南陽國小校長蔡維哲表示，此次活動共有5年級學童112人參與，其中有視覺障礙的學童許萱羿，在現場演奏了她的鋼琴自創曲「方向」，並訴說視力保健的重要性，現場學童與來賓都被她勇於向生命挑戰的樂觀深深感動。

「中華民國護理人員協進會」理事長陳環辰指出，由於3C產品的普遍，不少學童因長時間使用3C產品，導致視力受損，除了3C產品的光害傷眼，主要是閱讀的資勢不對，有些學童躺著、趴著閱讀，結果造成雙眼視差，這種情況有日益嚴重的趨勢。

另外，以往視力保健宣導都是針對國小以上學生，但協進會發現，愈來愈多學齡前幼兒也出現視力受損問題，因此日後將加強家長對學齡前幼兒的視力保健宣導。