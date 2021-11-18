百貨週年慶正打得火熱，高雄大遠百挾著超高回饋吸引大批人潮蜂擁搶購，在遠百週年慶第二波率先舉辦「2021日本弘前市文化物產嘉年華」展活動，網羅道地日本弘前美食、文化藝術及豐富物產，引進日本弘前市鮮採急送、最獲好評的七大品種蘋果。

展覽活動，還有蘋果汁、蘋果的果乾、果凍、糖漬蘋果、蘋果合果子燒等在地美食，都是美味首選，讓喜愛品嚐日本美食的民眾不用出國就可先嚐為快！今年特別與2021年弘前櫻花祭官方合作，由形象大使「櫻花未來」擔任獨家代言人，現場更精心佈置櫻花祭打卡點，讓民眾和超高人氣虛擬歌手初音未來衍生角色「櫻花未來」合影，歡迎民眾把握機會一起來享受浪漫的日本櫻花祭粉紅氛圍。

高雄大遠百店長也是經理黃友誠表示，特別規劃在週年慶期間攜手日本青森縣弘前市政府、弘前市物產協會跨海合作，獨家展售新鮮直送的弘前富士、王林、土歧、千雪、名月及大紅榮之外，今年特別引進哈日族們敲碗期盼的弘前小蜜蘋果等七大超人氣蘋果品種；值得一提的是今年特別引進稀有品種「弘前小蜜蘋果」，果肉約含70％果蜜，此次限量上架，不過被識貨的民眾瞬間秒殺、搶購一空。集結弘前市特產品、弘前農協、木戶食品、KS青果、弘果物流、医果同源、漁小路及博泰等品牌聯合推出萬件商品，原汁原味來自日本的干貝點心、海藻、昆布，以及豐富多樣的蘋果製品，有果凍、果乾、蜂蜜蘋果醋、蘋果汁、果醬、醬油…等人氣商品；並邀請到經營日本進口陶瓷器的「僑俐瓷器」、日貨百貨、富川屋等，推出瓷器、今治毛巾、精緻手帕、日本浴衣；以及昭和時代復古風玻璃系列商品供選購，讓民眾免出國就能體驗彷彿親臨日本的視覺感官享受。

素有「蘋果王國」美譽之稱的日本弘前市是青森蘋果最大產地，產量佔市場約80%，除了有140年的栽培技術傳承外，加上冷熱溫差大等適宜蘋果生長的得天獨厚環境，得以培育出美味的蘋果。活動中特別規劃「弘前蘋果大賞」專區，現場展售各式蘋果，像是每顆重達330公克、酸甜適中、汁多味美的弘前富士蘋果，每顆售價96元；有獨特青香、果肉稍硬、微酸甘甜的弘前王林，每顆售價97元；高雄大遠百店長黃友誠經理進一步表示，今年來由於台幣升值，民眾可用更便宜的價格買到香甜脆的蘋果，像是在日本內銷市場頗受好評的弘前土歧，由於脆度佳、甜度極高，再加上青黃表皮略帶些許的紅，呈現迷人又甜美的外觀特別受到國人的喜愛，每顆由去年108元調降為93元，整箱購買美觀大方，送禮自用兩相宜，香甜好滋味的「果中之王」蘋果，可以說是人見人愛的水果，不僅新鮮味美更受到大家的青睞，還可變化出誘人甜點、飲品甚至加入料理之中，營養豐富又美味。

高雄大遠百即日起至十二月一日止，乘勝追擊推出週年慶第二波，凡持紙本振興5倍券全館單筆滿2500元送250元；百貨服飾當日單筆滿3000元送300元再加贈100元弘前日本展抵用券；化妝品(含沐浴精油)於十一月二十八日前單筆消費滿10000元加送200元；若無使用紙本振興5倍券則可再搭配10大銀行信用卡全館當日刷滿6000元送100元，持9大銀行信用卡於數位3C及無印良品單筆分6期刷10000元送500元，勢必讓消費者迫不及待大肆搶購；另外，保健器材當日單筆消費滿5000元送500元，大家電則是單筆滿10000元送1000元，家用家電更祭出高門檻贈送，凡當日單筆滿60000元加送1000元，眾多好康請民眾務必把握機會，享受前所未有的獨家回饋。