2021年最強檔-漢神百貨週年慶即將於11/25(四)~12/26(日)壓軸登場，今年漢神以「探索夢遊」為主題，祭出156萬的MercedesBenz A180摘星版名車特獎、由國際知名華裔設計師Daniel Wong親手操刀的時尚會員禮、精品級POP-UP STORE等精采亮點，搭配強打優惠商品及包含最熱門的振興券在內的多重回饋活動，可望掀起年底最強一波購物高潮。

漢神百貨數位行銷部協理袁永慧表示，漢神巨蛋週年慶圓滿達標26.5億，接棒的漢神百貨目標為29.5億，兩館週年慶業績合計56億，較去年成長3.1％。今年漢神百貨週年慶造勢大會特別轉型為線上模式，期盼透過網路力量凝聚全體員工的氣勢，並秀出週年慶多樣好康，宣告這場眾所矚目的購物盛會即將正式起跑。

以國際精品殿堂著稱的漢神百貨，在週年慶期間特別準備了精品級的POP-UP STORE提供消費者體驗：11/18(四)-2022/1/17(一)融合精品與尖端科技的法國高科技精品音響品牌DEVIALET；11/24(三)-11/28(日)邀請被稱為「繫在腳上的珠寶」的義大利手工精品鞋履品牌RENE CAOVILLA以及擁有近200年歷史的比利時皇室御用包款DELVAUX等南部獨家櫃進駐。而在餐飲部分則有12/7(二)-12/13(一)登場的SATUR薩圖爾精品咖啡，以及12/23(四)-12/26(日)登場、曾獲國際甜點比賽冠軍的El Olor法式甜點，都是令人期待的驚喜亮點。提到國際化，今年特別由曾經擔任多個國際品牌設計師的Daniel Wong親自操刀，設計出專屬於漢神週年慶的主題圖騰，結合充滿奇幻想像和時尚感受的豹和熱氣球，同時以此圖騰推出五檔兼具設計感與質感的會員禮，讓許多收到訊息的消費者直呼超有質感、太美了，預料將在週年慶期間造成兌換熱潮，為了讓會員能夠分流兌換，漢神百貨也將會員禮的兌換日期延長成七天，讓會員更加安心。

在週年慶回饋方面，最受矚目的化妝品全檔期滿3000送300，首四日再加碼滿2萬加贈200；另外於11/25(四)~11/28(日)首四日及12/9(四)~12/12(日)雙12檔期，推出刷同卡全館滿1萬送500、1F-3F精品區滿2萬送1000等購物回饋，首四日再加碼服飾樓層滿1萬送1000服飾券，B1F珠寶單筆8萬送8000等，多重優惠絕對讓消費者買得開心。而為了回饋長期支持漢神的VIP顧客，更特別於11/24(三)推出VIP DAY，當天11:00~16:00只開放給持邀請函的貴賓入館，搶先享受週年慶各式專屬優惠。

今年全台百貨週年慶的關鍵字非振興券莫屬，漢神百貨也推出振興再加碼活動，像是6F家庭用品首四日除了滿1萬送1000之外，若以振興券消費更加送200元餐飲券(限量1000份)，最高回饋達12％;化妝品業種除了祭出眾多全台壓軸獨家超神特惠組及下殺優惠，同時推出以紙本振興券購買各大品牌的強打商品，就加贈500點的漢神會員點數及100元商品券;而4F名品也推出以振興券購買品牌精選商品，即可獲贈100元禮券。結合超強商品、超豐富回饋及超有特色活動，漢神百貨邀請所有消費者，一起迎接2021年最令人期待的週年慶！