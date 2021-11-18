元大金推動綠電使用馬不停蹄，從2016年起即響應政府計畫採購綠電，而根據元大金內部統計，截至2020年底已採購251萬度綠電。

此外，元大金亦表示，已同時導入氣候相關財務揭露(TCFD)，針對不動產擔保品，及全台316個營業據點所在區域，進行實體風險的淹水潛勢情境分析，於貸放及投資業務流程加入氣候風險因應能力的評估，促使相關產業積極轉型，降低氣候變遷帶來的影響。

元大金在2021年亦超前部署催生全台首家100％綠電分行與分公司，進而擴大使用量成為全國首家綠電使用量達10％的金融業者。

此外，為響應淨零碳排的減碳目標，元大金控倡議「科學基礎減碳目標」(SBT)，並遵循「碳會計金融合作夥伴關係」(PCAF)指引要求，完成全集團投融資組合的溫室氣體排放盤查與揭露，發揮企業影響力攜手客戶共同減碳；同時元大金2020年亦領先金融同業首先導入內部碳定價制度，以積極減碳策略提升能源使用效率，進而有效降低集團整體碳排放量，為未來碳權交易暖身，讓減碳行動與國際接軌。元大金控在今年的道瓊永續指數評比中，於環境面名列全球前3％，亦讓國際永續標竿企業的地位更加穩固。