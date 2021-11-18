台灣大哥大18日電信獨家開賣 Google年度新品Google Nest Hub (第2代)智慧螢幕，搭配5G「好速成雙」、「自由選」、myVideo與MyMusic等多樣綁約專案優惠，最低0元就能將最新的Nest Hub(第2代) 智慧螢幕帶回家。

台灣大與 Google Nest 智慧音箱串接的嶄新網路通話服務「Google 智慧家庭通話服務」也正式啟動，申辦台灣大070網路電話門號即可使用，前三個月免月租費、加贈每月國內語音通話費30元。

除此，台灣大哥大與凱擘大寬頻合作，將智慧家庭應用服務帶入數位有線電視家戶，新申辦或打開家中的A1 Box，即可立即升級為智慧家庭，一鍵快速串接多樣裝置，輕鬆操控智慧家電。

台灣大哥大表示，自Nest Hub(第2代) 開放預購後，市場反應超乎預期，雙11當日的預購量更攀升兩倍。為了讓用戶輕鬆體驗智慧家庭的便利，台灣大哥大提供多樣化的方案供用戶選擇。其中5G「好速成雙」指定專案，月付1599元綁約24個月或36個月，0元就能將 Nest Hub (第 2代) 智慧螢幕帶回家，月付1599元綁約48個月，更能0元一次帶走 Nest Hub(第2代) 智慧螢幕與Google Nest Mini智慧音箱，以及台灣大智慧家庭升級組智慧插座Lite、智慧溫溼度感應器，再加碼送1500元momo幣，在外5G行動上網吃到飽，在家用1Gbps+WiFi6飆網。

用戶也可選擇台灣大「自由選」專案，新申裝、攜碼，或續約申辦5G手機上網指定專案，月付1399元綁約24個月，5G上網吃到飽，並能將 Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕、山水智能掃地機器人、艾美特DC循環扇0元帶走。月付1399元綁約36個月，除了 Nest Hub (第2代) 智慧螢幕外，同時將大同 8L智能聯網除濕機以及大同智能清淨機免費帶回家。申辦4G手機上網指定專案，月付699元綁約30個月， Nest Hub(第2代) 與D-Link Full HD WiFi監控無線網路迷你攝影機(3入組)也是0元。

使用台灣大哥大的「Open Possible聯名卡」申辦1399元以上專案，即日起至11月30日，不限通路，申辦再享限時加碼2000元momo幣，5G電信費每期最高5.5％現金回饋。

myfone購物亦推出台灣大智慧家庭活動專頁，讓想升級智慧家庭的用戶盡情挑選符合需求的智慧家電組合，Nest Hub(第2代) 搭配舞光Ai智慧燈泡三入組，優惠價 3490元(原組合售價4677元)。

Nest Hub(第2代)搭載7吋智慧螢幕，滿足用戶的影音娛樂體驗，熱愛追劇、聽音樂的消費者也可選擇myVideo或MyMusic的優惠方案。訂購myVideo豪華月租方案18個月，月付199元，或訂購MyMusic無限點聽方案30個月，月付149元，皆可0元帶走 Nest Hub(第2代)智慧螢幕。選擇myVideo豪華月租方案24個月，月付250元，除了Nest Hub(第2代) 智慧螢幕0元外，再加碼送 Chromecast。

台灣大聯手凱擘大寬頻，將台灣大智慧家庭服務串接至A1 Box開放平台，讓家戶電視成為智慧家庭控制中心，並透過全台首創的網路數據機內建連網金鑰(Smarter Key)，讓智慧裝置安裝更簡易，用戶只要登入台灣大智慧家庭APP，掃描台灣大智慧家庭生態系合作品牌的智慧裝置QR code，並在APP中按下Smarter Key啟動一鍵安裝，便能快速完成智慧家電設定，透過凱擘大寬頻A1 Box藍牙聲控遙控器，即可以手動或聲控的方式，透過電視操控智慧裝置、查看設備狀態，打造全戶智慧家庭環境，讓家更聰明。

新申辦凱擘大寬頻120M(含)以上光纖上網指定方案，每月699元起，立即升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，還可享有光纖上網及HD99高畫質套餐、機上盒myVideo超值月租2年看到飽，再加碼送奧創智慧插座、momo紅利金最高1000元。此外，台灣大哥大旗下台灣大寬頻也同步上架台灣大智慧家庭服務，並推出相關優惠方案。