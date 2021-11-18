由台灣大哥大研發、串接Nest系列智慧音箱的「Google 智慧家庭通話」服務，即日起正式上線。

台灣大哥大表示，到台灣大直營門市與網路門市申辦台灣大哥大070網路電話門號，並以Nest智慧音箱登入Google Home應用程式，即可啟用 Google智慧家庭通話服務。

用戶只要在Wi-Fi網路穩定環境下，便能透過聲控或觸控智慧音箱撥打、接聽電話，包含市話、手機號碼、簡碼、070門號、國際電話等，或透過關鍵字指令「Ok Google」打電話給鄰近店家，如「Ok Google，打電話給早餐店」，Google智慧家庭通話就會自行搜尋距離用戶最近的店家，宛如智慧助理。

台灣大推出優惠驚喜價，每個月的月租費僅需30元且免綁約，除可享前三個月免月租費外，再加碼送每月國內語音通話費30元，透過 Google 智慧家庭通話撥打國內行動電話，每3分鐘1.6元，相當於提供用戶免費撥打國內行動電話超過50分鐘，或撥打國內市話，每3分鐘1.5元，等於用戶每月最多可以免費撥打60分鐘，用戶以超優惠的價格，享受創新通話服務。