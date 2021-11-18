隨著天氣轉溼冷和漲價預期心理雙重誘因下，保暖、抗漲商機發燒，遠東SOGO台北店周年慶服飾買氣彈跳、超市搬貨潮超越美式賣場，大衣、羊毛外套、羽絨外套等，開檔一周賣超過1000件破紀錄；忠孝館Fresh Mart超市防潮、除溼包狂賣2000組，趁周慶倒數5天，家庭客周末出動，憑HAPPY GO卡於超市單筆滿2000元送「好幫手保冷袋」，買氣可望再衝上高峰！

SOGO復興館Brooks Brothers科技羽絨保暖大衣，原價1萬9900元、特價8950元，4.4折，限量10件。（SOGO提供）

男、女裝在周慶首波都有近2位數成長，童裝、嬰兒用品成長30%是市場成長最高，戶外機能服飾、配件首4日成長超過30%，看好整檔可破50%。SOGO也觀察到原物料價格上漲，國際棉花、羽絨等都受到影響，尤其棉花的價格飆漲46%創10年新高，促使消費者未雨綢繆，趁周慶優惠下手，帶動大衣業績提升2成。

SOGO忠孝館FREE 100%CASHMERE毛衣（多款），原價8680元至1萬800元、特價3000元至4000元，共限量50件。（SOGO提供）

復興館頂級超市city’super首5日成長3％，忠孝館超市Fresh Mart首日塞爆、首5日成長14％，2家超市買1送1商品賣到翻，其中，Fresh Mart有物價上漲趁優惠囤貨潮及超殺回饋助攻，許多婆婆、媽媽專挑料理、清潔用品像是食用油、咖啡、洗衣球等，以箱為單位狂搬；疫後才推出的「生鮮箱」成為箱購的新商業模式，天冷煮火鍋在家就能澎派開吃。

SOGO忠孝館ONLY SOGO，NAUTICA kids刷毛外套，原價3480元至3580元、特價1500元，共限量30件。（SOGO提供）

統計超市一周來被瘋搶的熱銷商品，黑豆桑醬油（厚黑金/缸底）賣破萬瓶，榮登主婦最愛第一名；食用油賣超過8000瓶；即溶咖啡賣超過7000罐；進口零食POCKY系列賣超過7000包；大人系口味的明治巧克力賣超過7000盒。忠孝館B1的「捲捲人生」肉桂捲日銷千捲，復興B3八蒜包日銷500個，都展現超強數字魔法。

周年慶期間下載並註冊SOGO APP成會員，可獲6500元電子折價券，立享男女服飾單筆3000元送300元、5000元送500元等獨家優惠；持紙本振興五倍券消費，單筆2500元贈250元購物電子抵用券。購買女裝/女鞋/男裝、鍋具寢飾，刷國泰世華滿6000元送600元，享10%回饋無上限。至於全客層喜愛的哆啦Ａ夢來店禮，19日、20日使用SOGO APP消費單筆滿2000元，可於忠孝館或復興館換「哆啦A夢暖心保溫壺」、敦化館換「哆啦A夢時尚保溫保冷袋」。

SOGO復興館WEDGWOOD HOME豐饒之角超纖細維印花毛毯+文藝復興印花兩用睡袋，每組原價1萬5960元、特價4980元，3.1折，限量50組。（SOGO提供）

SOGO忠孝館富馬激乾除溼包，24入580元，買1送1，限量1000組。（SOGO提供）

SOGO忠孝館捲捲人生奶油捲專門店，忠孝獨家口味–丹麥肉桂捲，每個109元。（SOGO提供）