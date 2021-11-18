台北市長柯文哲妻子陳佩琪18日在臉書分享疫情能迅速壓下來的原因，話峰一轉直說民進黨用人，有沒有專業不重要，最重要是聽話，要聽話的人才有機會被拔擢高位，最近高端疫苗爭議，有些民代的發言像說打第3劑是潮流，高端再打其他疫苗是正常，硬拗的程度難怪讓柯文哲說現在正常人要在民進黨內生存已經不容易了。

陳佩琪今在臉書發文，分享幾天前在某個場合聽到北市副市長黃珊珊演講，其中有一段提到萬華初期爆發的社區感染和後續北農、環南的群聚事件，讓她想起那段日子，至今仍餘悸猶存。

她認為疫情能迅速壓下來是做到3點，包括堅持立刻開設快篩站、迅速建立確診民眾的後送機制、努力找到防疫旅館來收容輕症或無症狀確診者。

話峰一轉，陳佩琪提到柯文哲對她說，以衛福部長陳時中的防疫知識，竟能在那位置上做1年多，也著實不容易，柯文哲沒有貶低陳時中的意思，陳時中有自己的專業，但像這種實戰級的防疫領域一定要術業有專攻，幸好陳時中後面有那一排人撐著。

陳佩琪認為，民進黨用人，有沒有專業不重要，最重要的是聽話， 有次柯文哲說民進黨上台後，把我們的文官任命制度完全破壞，像是駐外人員沒經過外交特考，一紙命令就派任，聽話的人才有機會被拔擢高位。

她說，最近高端爭議，有些民代的發言說打第3劑是潮流，高端再打其他疫苗是正常，硬拗的程度，難怪讓柯文哲說現在正常人要在民進黨內生存已經不容易了。