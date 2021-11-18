百貨周年慶有抗寒商機神助攻，愈晚開打愈旺，新光三越台北站前店今（18日）周年慶首日，開門前排了近千人，較去年多2至3成，冬被、冬衣、大學T等禦寒商品熱銷萬件，買氣驚人﹗

站前商圈新光三越周年慶必搶 冬被、冬衣熱銷萬件。（新光三越提供）

根據新光三越販促部協理彭緒箴分析，周年慶10月7日至今，全台表現符合期待，業績較去年正成長，且愈往南疫情愈穩定、愈晚開打買氣愈高，11日起跑的台南新天地和高雄左營店表現都好，台北站前店是北部最終站，看好也會很給力。

新光三越台北站前店19日限搶排隊商品，ESTEE LAUDER微分子肌底原生露組買1送1組，價值7350元、特價3850元。（新光三越提供）

台北站前店從預購會歸納出婚嫁、保暖、尾牙商機，男裝、女雜、休閒機能外套、餐飲皆2位數成長。今首日挾著最終檔滿千送百、振興五倍券5000元變7000元優惠、下周氣溫下探12度多重刺激下，化妝品、家電、3C都暢旺。

新光三越台北站前店成家獨家合購優惠，HITACHI 607公升日本製六門琉璃冰箱+12.5公斤日本原裝智能自動投洗滾筒式洗脫烘洗衣機，合購優惠價16萬5800元。（新光三越提供）

首日獨家加碼買OSIM按摩椅、LA MER經典乳霜5入組、三星Galaxy摺疊手機平版組，送dyson V7，開店半小時30組完售。LANCOME人氣小黑瓶買正送正3000元有找、極光水買1送6、資生堂國際櫃NO.1乳霜王組，大容量囤貨組雅詩蘭黛小棕瓶與Kiehl’s金盞花，2小時都被搶走200組。

因受房市發燒、全球原物料上漲影響，按摩椅、大家電、廚房家電開店1小時成交量較去年增3成，尾牙團購提前採買則增2成；刷台新信用卡買iPhone 13 Pro Max 256GB獨家加贈500元禮券，助長首日賣破百支。