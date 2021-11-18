國道一17.6km今天下午5時03分發生死亡車禍，自小客車、聯結車、大貨車三車追撞，由於撞擊力猛烈，大貨車車頭全毀，駕駛與副駕駛被夾在車內，警消救出時2人已明顯死亡，目前仍在調查釐清這起事故原因。

據了解，這起三車追撞嚴重車禍，撞擊順序為自小客車、聯結車、大貨車，目前已知大貨車駕駛與副駕駛2死，警消獲報到場立即封鎖南北雙向各一線車道，由於事故發生時正值接近下班尖峰時間，加上該路段平時就會大塞車，造成車流大回堵。