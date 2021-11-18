國1內湖交流道下班尖峰「3車追撞」 大貨車2人夾死車內 18:432021/11/18 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1內湖交流道「3車追撞」，大貨車駕駛與副駕駛夾死車內。（圖／翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一17.6km今天下午5時03分發生死亡車禍，自小客車、聯結車、大貨車三車追撞，由於撞擊力猛烈，大貨車車頭全毀，駕駛與副駕駛被夾在車內，警消救出時2人已明顯死亡，目前仍在調查釐清這起事故原因。 據了解，這起三車追撞嚴重車禍，撞擊順序為自小客車、聯結車、大貨車，目前已知大貨車駕駛與副駕駛2死，警消獲報到場立即封鎖南北雙向各一線車道，由於事故發生時正值接近下班尖峰時間，加上該路段平時就會大塞車，造成車流大回堵。 機車逆向撞違規迴轉汽車 1大2小噴飛翻滾路中嚇壞路人 國1中壢段水肥車翻覆 駕駛一度受困車內、車流回堵超過5公里 #大貨車 #2人 #車內 #自小客車 #聯結車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大立光股價倒退嚕退居老五 譜瑞超車晉升至四哥 14:202021/11/18 財經 傳播妹喝掛暗巷內遭車震性侵 開車男看著麻吉逞獸慾也重判 10:282021/11/18 社會 春節租iRent随處移動不受限 超早鳥預約送免費租車時數 16:462021/11/18 汽車情報-優惠快訊 桃園消防四大隊車禍救援訓練 提升消防員專業技能 17:202021/11/18 社會 人夫與女客偷情常玩車震 元配勸離遭嗆：車上充滿我們結合體 12:502021/11/18 社會 傳播妹喝掛被扛上車硬上 他做一件事成幫兇遭判刑 17:122021/11/18 社會 國1北上苗栗段4車連撞 1車衝出邊坡釀1傷 11:032021/11/18 社會 國一南下內壢段聯結車意外釀1傷 匝道封閉時速僅30 07:452021/11/18 社會 央行限貸我不怕！鋼鐵傳產砸5.16億打包2戶「和平大苑」 10:012021/11/18 房市新訊 阿里巴巴再出手殺入網約車市場 月內連投2家 12:462021/11/18 兩岸 彰化掃把哥嗆「好膽下車」遭噴霧洗臉KO秒鑽車內 09:332021/11/18 社會 社會熱門新聞 驚悚畫面曝！重機撞上白賓士「直插擋風玻璃」 騎士命危送醫 - 社會 國1內湖交流道下班尖峰「3車追撞」 大貨車2人夾死車內 - 社會 6秒撞擊瞬間！重機撞賓士插入車中 騎士倒掛車身血流滿地 - 社會 屏東重機疑車速太快煞不住 整輛車「插進」小客車後座、騎士OHCA - 社會 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。