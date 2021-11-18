為了解茶葉與咖啡的組合，能否降低罹患中風與失智症的風險，由天津醫科大學組成的研究團隊，針對逾36萬名參與者展開長達10多年的前瞻式世代研究。結果發現，每天喝4杯到6杯咖啡與茶的人，發生中風的機率下降3分之1，罹患失智症的風險也下降28%。

這份研究成果已發表在2021年11月的《公共科學圖書館醫學期刊》(PLOS Medicine)。論文指出，中風與失智症已成為全球日益嚴重的健康問題，並為各國帶來沉重的經濟與社會負擔。

現有文獻發現，攝取咖啡與茶有助於減低罹患中風與失智症的機率；但對於同時攝取咖啡與茶，是否能降低中風與失智的風險，目前學界所知仍不足。

為了解咖啡與茶的組合，是否有助於減低罹患中風與失智的可能性；研究團隊透過英國人體生物資料庫（UK Biobank），針對365,682名參與者展開平均11.4年的追蹤研究。

所有參與者年齡介於50至74歲，於2006年至2010年間加入研究，並接受追蹤直到2020年為止。除記錄每位參與者的咖啡與茶的飲用量外，研究團隊透過Cox比例風險模型，來評估咖啡/茶與中風、失智症之間的關聯性，並參酌性別、年齡、種族、收入、身體質量指數(BMI)、運動量、酒精攝取、吸菸、飲食模式等參數。

在11.4年的追蹤期間，共5,079名參與者確診罹患失智症，10,053人發生中風。研究團隊發現，每天攝取2到3杯咖啡的人，或每天喝下3到5杯茶的人，以及每天喝咖啡與茶達4到6杯的人，發生中風與罹患失智症的風險最低。

更進一步地說，相較於不喝咖啡與茶的參與者，每天喝2到3杯咖啡與2到3杯茶的人，發生中風的機率下降32%，罹患失智症的機率則下降28%。就病症類型來看，同時飲用咖啡與茶的參與者，出血性中風與血管性失智症的機率隨之降低。

此外，同時攝取咖啡與茶的參與者，中風後出現失智的風險也跟著下降。具體地說，每天喝下3到6杯咖啡與茶的患者，中風後出現失智的機率降低約48%。

該研究總結，不論是單獨飲用咖啡或茶，還是同時飲用兩者的人，都出現中風與失智風險下降的好處；不過，同時喝下兩者的人，能減低出血性中風、血管性失智症與中風後失智的機率。

儘管部分研究觀察到的結果，與這分論文結論相同；但也有不同的看法，例如，根據發表於2021年7月的研究，澳洲團隊便指出每天喝超過6杯咖啡的人，得到失智症的機率上升53%。

事實上，英國阿茲海默研究中心的桑丘博士(Rosa Sancho)就認為，這項研究只是統計數字的觀察結果，並沒有辦法確定因果關係。