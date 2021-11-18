據知情消息人士指出，韓國SK海力士對旗下一中國大型半導體工廠的改造計畫面臨危機，主因是美國不希望先進的半導體設備進入中國，讓中國有機會藉這些半導體設備強化其軍事力量。

《路透》報導，SK海力士原本希望通過該公司旗下的一家半導體工 改造升級計畫飲提高記憶體晶片的生產效率。該公司士是世界上最大的動態隨機存取記憶體(DRAM)記憶體晶片供應商之一，從智慧手機到資料中心的各個領域都使用這種晶片。這一潛在的挫折可能使SK海力士成為下一家捲進中美地緣政治之爭的企業。

SK海力士的生產計畫打算進口荷蘭艾司摩爾(ASML)極紫外光(EUV)光刻機，為大陸無錫廠的一個量產設施進行升級。圖為ASML人員正在調整EUV光刻機。（圖／路透）

3位知情人士表示，SK海力士計劃進口荷蘭艾司摩爾(ASML)的最新極紫外光(EUV)的光刻機，為無錫廠的一個量產設施進行升級。

報導說，一名白宮高級官員拒絕評論美方是否會允許SK海力士將EUV光刻機帶到中國。但這位官員告訴《路透》，拜登政府仍然專注於防止中國利用美國和盟國的技術來發展最先進的半導體製造，因為這些技術將會助力中國軍事現代化。

無錫這家工廠對全球電子行業至關重要，因其生產SK海力士約半數的動態隨機存取記憶體晶片，占全球總量的15%。任何重大變化都可能對全球記憶體(記憶體)市場產生影響，分析公司IDC稱，光是2021年，全球記憶體市場的需求就將增長19%。

一位瞭解SK海力士在中國運營情況的消息人士說，隨著2到3年後新型晶片在SK海力士的生產中佔據更大份額，該公司將需要EUV光刻機來控制其成本並加速生產。

SK海力士內部的擔憂以前沒有被報導過。如果這種情況在未來幾年內得不到解決，SK海力士可能會在與頭號記憶體晶片製造商三星電子和美國美光等對手的競爭中處於不利地位。

2位知情人士稱，艾司摩爾EUV光刻機的問題在SK海力士內部引起了高度關注，首席執行官李錫熙（Lee Seok-hee）在7月訪問華盛頓時向美方提出這個問題。

SK海力士對此不予置評，它補充說，將根據各種市場環境靈活運作，盡最大努力應對市場和客戶的需求，不會有問題。

分析人士稱，美國官員可能會認為SK海力士將EUV光刻機引入中國的嘗試，與中國公司此前的類似努力沒有任何區別。

VLSIresearch的首席執行官哈其遜（Dan Hutcheson）說，海力士左右為難，美國訂下的規則可能適用於中國的任何晶片製造業務，無論是外資還是中資控制。「不管誰把EUV光刻機引入中國，都會讓中國具備這種能力。一旦它到了那裡，你不知道它之後會去哪裡。中國人總是可以佔有它或者做他們想做的任何事。」