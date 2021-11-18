嘉義市「光織影舞」將北香湖公園布置成「夜光西洋棋」的童話王國 ，親子戴王冠煲親情。（廖素慧攝）

嘉義市2021光織影舞─光影藝術展，目前在北香湖公園、KANO園區展出，2周來遊客破3萬人次，其中，北香湖公園展區布置出「夜光西洋棋」的童話王國，吸引眾多親子戴王冠、走棋步煲親情。

嘉義市政府觀光新聞處表示，「2021光織影舞－光影藝術展」展期自11月1日至明年1月2日，為做好防疫，採取「分區展出」、「拉長時間」、「減少裝置」低維度方式辦理，雙展場開展兩周以來，共吸引超過3萬人次遊覽。

嘉市府觀新處表示，北香湖公園展區參考Netflix知名影集《后翼棄兵》（The Queens Gambit），於高音譜記號廣場打造布滿「夜光西洋棋」的童話王國，傳達防疫須步步為營，齊心守護家園的精神。

廣場步道兩側共有32座「夜光彩繪西洋棋」，象徵守衛家園的民心團結而堅定，步步為營面對疫情考驗，還有兩座「國王與皇后」意象的藝術裝置，拍照打卡最夯。

另外，可搭配「嘉義市木都一日特色遊程」，白天參觀「愛木村」體驗木作DIY、舊監宿舍改建的「實驗木場」，拍出文青網美的FU，晚上逛北香湖公園、KANO園區，走入光影交織變化的美麗視界。

嘉市府觀新處長張婉芬表示，遊玩嘉義市最適合使用公共運輸工具，如電動公車、公共自行車，市府將延續持電子票證搭公車免費措施至110年12月31日，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡），可免費搭乘本市3條市區公車路線，相關訊自可至「愛嘉義」APP查詢。