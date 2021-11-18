全球元宇宙發燒，外貿協會18日發佈全球電子商務發展趨勢市場調查指出，受疫情催化，2020年全球電商銷售額成長高達26.94％，且電商消費已成回不去的新常態；貿協董事長黃志芳指出，科技精進，元宇宙將為電商如虎添翼，更有望加速台商跨境電商發展，呼籲台灣廠商要隨時緊盯科技進展，跟上腳步。

黃志芳表示，全球電商佔整體零售業比重從10年前的3.5％，一路成長，2020年在疫情催化下，比重較疫情前增加4個百分點，達到16.35％，且單以電商銷售額來看，年增率就高達26.94％；全球電商進入戰國時代，拉丁美洲、東協、印度對電商使用率持續飆升，包括墨西哥、土耳其、印度、泰國、印尼等5國，2019年到2024年，電商複合成長率估將超過2成，墨西哥甚至還將達到46.9％。

而談到近期正夯的元宇宙話題，他強調，元宇宙將加速跨境電商發展，且是如虎添翼，加速跨境電商發展；他說，現在的跨境電商是二維度的網路採購體驗，進入元宇宙三維度空間，虛實環境可隨時切換，採購體驗更逼近實境體驗，對跨境電商來講絕對是一個很大助益。

黃志芳表示，數位新時代、電商才是王道，對企業而言數位化無疑是隱形翅膀，跨國電商更成為接地氣最快速關鍵，貿協一年多來加入AR、IR、直播等創新線上電商工具，加上受經濟部委託所推出的線上展官方版，至今已輔導超過百家企業跨境電商。

全球最大網購平台amazon台灣總經理陳思芬則強調，企業因疫情而轉進數位電商近兩年最明顯，amazon台灣深耕第四年，憑藉全球三億活躍用戶、500萬B2B商務客戶，加上自有產品與工具提供、海外物流協助等，於全球14個展點超過180個營運中心，行銷全球200多個國家，2018年與貿協協助百家企業轉進跨境電商，且台灣品牌透過amazon上網跨境銷售至今是四年前的15倍，傳產業透過「企業購」積極拓展自有品牌，占比達47％，可因此擺脫代工命運，從B2B發展至B2C，且採多站點佈局全球，以多點分散風險。