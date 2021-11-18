嘉義縣阿里山鄉因獨特山區氣候、較不被汙染的環境，適合發展有機農業，目前阿里山鄉有機及友善耕作面積合計為1719公頃，佔全台通過有機友善耕作面積1萬6571公頃的1成，推廣成績顯著，農會將於19日在農會前廣場舉辦推廣會，讓更多民眾認識阿里山的有機產品。

阿里山鄉農會總幹事劉家顯表示，阿里山的有機友善農產品很多，包含茶、咖啡、愛玉、苦茶油、竹筍、高山蔬菜及雜糧等，其中又以高山茶最為著名，雖然有機茶產量少，但施行的農友依然堅持不施用化學肥料及農藥，為消費者提供好茶，通過有機認證的面積則以蔬菜類占大多數。

阿里山雜糧產銷班第一班目前通過有機認證的耕地面積約有125公頃，產銷班更成立打手機鄒有機農業發展協會推廣有機農產品，協會專案經理楊佩珍說，剛開始推行時因產量會下降農民接受度低，現在種植技術成熟，產量跟過去使用慣行農法時相去不遠，會員也在陸續增加中，商品19日將在農會前展售，搭配五倍券有優惠。

農糧署南區分署長羅正宗表示，農委會自2017年起辦理有機及友善耕作對地補貼等措施，2019年有機農業促進法正式施行後更加落實促進有機產業發展。為讓有機友善農友無後顧之憂，持續辦理有機農業獎勵與補貼、有機（轉型期）驗證及檢驗費用補助、農機具加工設備及溫（網）室生產設施、有機及友善環境耕作適用肥料補助等支持措施。

劉家顯說，阿里山的有機及友善環境耕作的農特產品平時分散在鄉內各處或不同網站，不易同時選購，農會農特產品展售中心19日將集結各項有機友善農特產品，以便消費者選購，也讓民眾對阿里山有機作物有更多了解，現場還有搭配振興5倍券的優惠方案。