統一獅隊17日擊敗富邦悍將，總教練林岳平特別點名外野手陳傑憲長傳本壘阻殺是致勝關鍵之一，今天賽前他獲得投手布雷克一杯星巴克的感謝，能夠展現美技，陳傑憲特別感謝外野教練郭俊佑的提點，「他平常就會跟我說一些傳球的『眉角』，昨天剛好應用在場上。」

昨天5局下2出局，布雷克連續被敲2支安打，戴培峰中外野安打原本有機會送回二壘跑者，但陳傑憲長傳本壘，與捕手林岱安搭配，成功阻殺跑者，也讓獅隊力保不失。

賽後布雷克談到這個守備，他認為若失掉這1分，對比賽來說是非常巨大，為了感謝隊友守備幫忙，決定要請喝星巴克，他也說到做到，陳傑憲笑著說：「他有來問我要喝什麼，我點了一杯星冰樂，後來才知道是因為昨天那個阻殺。」

能夠演出轉外野後最漂亮的一次守備，陳傑憲還分享一個小故事，他透露禮拜二休兵日團隊練習時，自己沒聽清楚郭俊佑的傳球訓練量，還自豪地說：「是我最近狀況好，想多丟幾顆。」結果練習時丟最爛被虧，陳傑憲為了扳回面子，還說：「沒有，我是比賽型。」

雖然練習時表現不理想，但結束後郭俊佑特別提點陳傑憲關於傳球的「眉角」，他說：「這兩年他對我幫助很大，真的很感謝郭教練。」

他解釋，自己剛轉練外野，必須要透過比賽、練習去累積經驗，郭俊佑會教他們看投手狀況去站位，平時聊天時也會跟他分享經驗，「給我們很多鼓勵的空間，我覺得守外野滿開心的，他是默默付出的英雄。」