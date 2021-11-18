楊鎮浯今天帶領縣府團隊拜會陸委會主委邱太三，提出3階段復航方案，爭取支持漸進、有序推動復航事宜。（金門縣府觀光處提供）

金門「小三通」自去年2／10停航至今，金門縣長楊鎮浯今天建議陸委會在兩岸疫情趨緩，國人疫苗覆蓋率也逐漸提高下，推動包括「人道救援試行專案」、「春節返鄉專案」和「常態性往來」的3段式復航事宜。主委邱太三答覆將會同相關機關評估研議，在疫情可控的前提下，中央與地方共同努力，做好各個環節準備工作，逐步恢復兩岸正常有序的交流。

楊鎮浯今天帶領縣府團隊拜會陸委會，提出3階段復航方案，爭取支持漸進、有序推動復航，建議第1階段先以「人道救援專案」試行，解決金門鄉親個案迫切的往來需求；第2階段以「春節返鄉專案」試行，在農曆春節期間，讓金門鄉親及配偶專案返鄉過年團圓，一解思鄉情懷；第3階段則以小三通常態性復航，逐步配合疫情，動態調整船班，恢復小三通正常往來。

縣府表示，自2020年下半年以來，鄉親對重啟小三通與否？持續熱議不斷。今年5月中旬本土疫情大爆發，縣府團隊全力守護鄉親的健康安全，確保金門成為全國唯一零確診縣市，最近隨著本土疫情趨緩，國內旅遊日益熱絡，搭配中央5倍券與金門振興券的加乘運作，讓地區停滯的經濟產業稍獲緩解，但要起到真正活絡島內整體經濟和邁向復甦，仍需仰賴對岸遊客的消費商機，「小三通」通航與金廈民生交流相互影響，不宜一直停擺下去。

縣長楊鎮浯進一步說明，金門地區民眾接種新冠疫苗第1劑與第2劑覆蓋率，依常住人口計算已分別達到81.35％與60.39％。隨著疫苗接種覆蓋率提升，現在應該是採用一個更開放的態度來面對「小三通」復航的時機，而金門縣政府不管是在檢疫、防疫的能量，以及相關隔離住所、專業人力的調配，均已有完整的計畫，並已提交中央了解，並持續與主管單位不斷溝通協調。