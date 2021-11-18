大陸女星萬茜曾以電影《軍中樂園》奪下金馬獎最佳女配角，讓她在台灣知名度大增，還參加討論度極高的選秀節目《乘風破浪的姐姐》，再創演藝事業巔峰。但人紅是非多，最近萬茜被拍到疑似工作用餐時，居然坐著讓助理餵食，馬上被網友痛批耍大牌；今（18）日萬茜工作室跳出來闢謠，「是外甥女不是助理」。

昨（17）日大陸微博瘋傳一張女星萬茜在片場拍攝的照片，她穿著羽絨外套、手捧著熱水袋，一名疑似助理的女子拿著一口飯，她只坐在原地張口讓給對方餵食；畫面曝光後，許多網友都很震驚，沒想到節目上令人有好感的萬茜那麼大牌，對於「吃飯還要別人餵」的樣子十分反感。

萬茜曾以電影《軍中樂園》拿下金馬最佳女配角。(圖/ 取自中時資料庫)

萬茜耍大牌的照片讓網友吵得沸沸揚揚，因此萬茜今日中午透過工作室澄清，「不造謠，不信謠，不傳謠，是外甥女不是助理」；另外還有附上外甥女的貼文，「小時候姨喂（餵）我吃，長大了我喂（餵）姨吃，看到了好吃的甜品，就是忍不住第一時間跟俺姨分享，我不是助理我是外甥女好嗎」。

網瘋傳萬茜被助理餵食耍大牌，今日她透過工作室澄清，照片中是外甥女不是助理。(圖/ 摘自萬茜工作室微博)

粉絲知道真相後，也紛紛留言力挺萬茜，「餵個吃的就能說是耍大牌？根本造謠」、「就算是助理也不會怎樣啊，感情好互餵很正常」、「早知道女神不會那麼敗人品」、「我也想小姨餵我吃」。