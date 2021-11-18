「當法國瑪德蓮貝殼蛋糕加入細磨的原民食材勇士樹豆，烘焙研製成更凸顯檸檬味道、且風味濃郁又具花青素營養價值的海綿蛋糕。」，引起所有評審的驚呼！一致誇讚參賽選手鄭睿峰太有創意了！

為活絡原住民部落經濟發展，景文科技大學執行深耕計畫，透過在地鏈結，將部落在地食材進行創新料理研發，以促進部落小農發展；第四屆廚藝創新競賽～樹豆食材研發活動，16日在學校餐飲教室登場，由來自國際廚藝研究社、臺灣咖啡學社、中廚果雕社、餐飲研究社及創意烘焙社等5個學生社團師生參加，計發表與評選50道樹豆料理。

此次參賽作品條件為使用原民部落所生產的樹豆為主要料理元素，選手們除了將作品，料理成一道道色香味俱全的美食與飲料外，並需在評審面前說菜，經品嚐後，再由評審依據色香味感受度、創意度、值得推廣度及可販售價值性等為評選內容；經過評審細心評比，計有「樹豆白醬燉飯」、「豆之呼吸洛神花」、「卡布奇豆」、「樹豆湯圓」、「樹豆荷葉糯米飯」、「樹豆福袋桂花雞蓉羹」、「樹豆瑪德蓮」及「樹豆土司」等作品，因烹飪、調製與烘焙的技巧掌握良好，十分入味，獲得評審團的青睞。

擔任總評的可樂穀食尚藜麥健康館謝振昌總經理誇讚的表示，50道樹豆的料理研發，真是「超澎派、超有創意！」，接著說：「美食是最能觸動人心的文化資產，今天的競賽將這項資產發揮得淋漓盡致；當原住民樹豆與瑪德蓮貝殼蛋糕結合，經烘焙具有檸檬香氣又具樹豆營養的貝殼蛋糕，以及劉東宜選手靈感來自媽媽月子餐的樹豆荷葉糯米飯，品嚐入口的，不僅是料理，更是故事與文化」。

樹豆是在部落中常見的傳統作物，被讚為豆中之王；含有豐富蛋白質及八種人體必需氨基酸、鋅、鐵、維生素E、維生素B1、維生素B2等營養價值；此外，黑樹豆因又多了花青素，與排骨、豬腳、雞腿等油脂高的肉類煮湯，非常美味。