公投說明會「反萊豬」第二輪交鋒 戰鬥藍趙少康對決WTO副執行長李淳

四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今天（18日）舉辦第2場次公投意見發表會，其中第18案「反萊豬」，由中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳擔任代表反方。李淳在會中表示，為何這萊豬公投案通過，會讓台灣加不了CPTPP？有兩個原因，第一個是我們在國際自我承諾跳票的問題；第二個是台灣明明可以採用國際標準，但卻因公投案不用國際標準，當我們申請加入CPTPP時，CPTPP的11國當然會質疑我們的談判代表到底說話算不算話。

李淳表示，為何這萊豬公投案通過，會讓台灣加不了CPTPP？有兩個原因，台灣至今已經開放含有萊劑的豬肉進口，已經快1年的時間，若公投案通過，意味著我們總統過去在國際承諾的，要把它取消、要跳票，這是我們在國際自我承諾跳票的問題。第二個問題，按照CPTPP、WTO的規則，過去從馬總統時代一直到蔡總統時代，已經做了兩次的科學風險評估，結論是台灣其實可以採用國際標準，這就出現台灣明明可以採用國際標準，但卻因公投案不用國際標準，大家可以想像，當我們的談判代表申請加入CPTPP的時候，CPTPP的11國當然會質疑我們談判代表

到底說話算不算話。

李淳指出，現在如果決定不開放，就是開倒車，把我們原來的承諾撤銷，這是一種在國際間不講信用的問題，所以這兩個原因才是會讓我們加入CPTPP更加困難。

李淳表示，美國對台灣的反彈，就是我們的研究明明可以用國際標準，卻因為公投這種行為，說我們不接受國際標準；而美國對我們生氣的，我們從馬總統、阿扁總統、蔡幒統，若這次公投若通過，是第3次出爾反爾，第3次做出承諾，後來又反悔又跳票，這種不守信用、不遵守國際規則的問題，才是真正惹惱美方的。