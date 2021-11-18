原創韓劇《魷魚遊戲》爆紅之後，影音串流服務平台網飛（Netflix）官網18日公告，即日起調漲韓國訂閱服務價格。這是網飛自2016年1月進入韓國市場5年來首次調高訂閱費用。

根據官網，標準服務從每月1.2萬韓元調升至1.35萬韓元，漲幅為12.5％；高級服務從1.45萬韓元升至1.7萬韓元，漲幅17.2％。

網飛已從去年10月起上調美國、加拿大、日本和英國等國家的訂閱費。