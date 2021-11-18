網飛調漲韓國訂閱服務價格 19:102021/11/18 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原創韓劇《魷魚遊戲》爆紅之後，影音串流服務平台網飛（Netflix）官網18日公告，即日起調漲韓國訂閱服務價格。這是網飛自2016年1月進入韓國市場5年來首次調高訂閱費用。 根據官網，標準服務從每月1.2萬韓元調升至1.35萬韓元，漲幅為12.5％；高級服務從1.45萬韓元升至1.7萬韓元，漲幅17.2％。 網飛已從去年10月起上調美國、加拿大、日本和英國等國家的訂閱費。 櫃買業績發表會 生技醫療主題今登場 談網路新聞稿源 中國網信辦：違規就凍結 #網飛 #萬韓 #韓國 #訂閱服務 #官網 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 TCSA台灣企業永續獎－亞太電ESG績效靚 雙金到手 04:102021/11/18 產業．科技 星宇航空全航線機票 優惠即起開跑 12:032021/11/18 生活 iPhone可以DIY維修了！蘋果開賣零件 這些用戶搶首波 08:322021/11/18 科技 阿里巴巴再出手殺入網約車市場 月內連投2家 12:462021/11/18 兩岸 顏寬恒曝參選後心聲 網不捨安慰：一向是民進黨選舉戰術 07:562021/11/18 政治 F-16V飛官：新換裝雷達可更早發現及鎖定敵機 15:582021/11/18 政治 美國又想當老大！拜登快被油價壓垮 出手要求這些強國釋油 17:112021/11/18 財經 台灣美景又成韓劇場景 驚見淡水漁人碼頭出現在這部作品 16:042021/11/18 娛樂 遠傳攜手新創團隊 推動5G多元應用商轉 17:432021/11/18 財經 國家磐石獎 11家企業獲獎 04:102021/11/18 投資理財 台電「電力交易平台」啟用 資策會助攻電力輔助服務交易 09:592021/11/18 財經 財經熱門新聞 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 美國又想當老大！拜登快被油價壓垮 出手要求這些強國釋油 - 財經 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 大逆轉！華南7姬辣桌曆封存 「改版」後還是能發行 - 財經 - 工商 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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