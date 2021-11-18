雲林縣台西警分局加強攔查砂石車，杜絕傾倒廢棄物。（台西警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣沿海鄉鎮因廢棄養殖魚池與農地較多，容易遭不法業者傾倒廢土或廢棄物，嚴重破壞當地環境，台西警分局會同縣環保局18日加強砂石車聯合稽查，今年至目前為止，已取締違反廢棄物刑事罰法案件達9件19人。

稽查人員針對進入台西警分局轄區的砂石曳引車加強攔檢，重點包括清運車輛是否依規定隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點的證明文件、車輛承載物是否有滴水或汙染道路路面情形、是否有防止廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、超載等。

台西警分局分局長黃念生表示，對於未依規定的清運業者、車行等為違規行為，將持續加強稽查取締，分局統計今年1至11月，共取締違反廢棄物刑事罰法案件計9件19人、行政裁罰45件，以及超載、專用車廂未合於規定等違反道路交通管理處罰條例473件。

黃念生強調，取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物是當前重點工作，鼓勵鄉親勇於檢舉，查獲違法案件將向上溯源追查業主、仲介及廢棄物清理機構，並移請地檢署偵辦，不法業者切勿心存僥倖，挑戰警方執法決心。

警方也呼籲，違規傾倒廢棄物砂石車除嚴重破壞當地環境生態，且帶來噪音、揚塵汙染，砂石車頻繁出入，更影響用路人安全、造成道路毀損，民眾若發現有疑似載運或棄置廢棄物的砂石車，可向環保局檢舉或撥打110報案，共同打擊不法。