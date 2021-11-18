Barbour x BAPE®圓領衛衣 售價6800元。（Barbour提供）

朱軒洋著穿【Barbour x C.P. Company 】La Mille 油布外套 售價 36800元。（Barbour提供）

陳妍霏著穿【Barbour by ALEXA CHUNG 】Carmen油布外套 售價25800元。（Barbour提供）

在影劇《逆局》、《天橋上的魔術師》表現亮眼的朱軒洋，和以《孤味》、《無聲》大受好評，還拿下一座金馬最佳新人獎的陳妍霏，兩人可說是新生代實力派演員，但看到英倫品牌Barbour都忍不住開始換衣試穿，陳妍霏還笑說如果不是品牌特地把店包下來讓她安心試穿，自己可能一輩子都提不起勇氣跨進店內。

朱軒洋因拍《逆局》而結識Barbour油布夾克，他說一開始穿的確對油布夾克不太習慣，但後期愈穿愈喜歡，還說自己最愛當天現場身上穿的釣魚裝專用夾克，除了口袋多也是價格最貴，對他容易失心瘋亂買的個性來說，買到最好的就心滿意足。陳妍霏則說自己平常裝束大多是中性打扮居多，Barbour與英國It Girl亞歷珊鐘Alexa Chung操刀設計的聯名系列就最對她的胃，還說自己因為身型嬌小，所以買衣服常常得買到男大童的尺寸，而Barbour的外套不管怎麼穿就有Oversize的味道，也不用煩惱合身或肩線問題，是非常值得投資的好選擇。

今年也是Barbour創意127周年，品牌發表一系列與各品牌聯名作品，從日本潮牌BAPE，到其它重量級跨界聯名C.P. Company、ALEXACHUNG和House of Hackney系列作品都相當有意思。