Karencici近來推出新歌，日前挑戰騎馬。（華研國際提供）

Karencic近來受邀加入一個跨公司合作的特殊企劃團體，由王嘉爾主導，欽點Karencici、J.Sheon及ICE楊長青和王嘉爾自己共組「PANTHEPACK」。四人各自擁有擅長的音樂風格與特色，激盪出截然不同的新火花，Karencici高辨識度的嗓音在團體裡更顯突出，還被網友稱作「音色流氓」。

她結束忙碌的熊貓團發片行程之後立即回歸個人身份，Karencici在19日釋出最新個人單曲〈Sorry Not Sorry〉，也預告自己第二張專輯的進度已達99%，絕對會讓大家眼睛一亮。她加入PANTHEPACK讓Karencici在音樂與表演上皆有巨幅的進步，她表示幾個月內跟著團體跑遍成都、上海、杭州、北京、廣州等數個城市巡演與宣傳，並參與「快樂大本營」、「明日之子」、「這就是街舞4」等多檔大型綜藝節目錄製。

慢熱的她，不諱言其實在合作初期一直處於緊繃的狀態，必須和團員們在短時間內培養默契更是壓力直飆，好在三位哥哥們對她有如「小公主」般地呵護與交心，讓Karencici在台上台下的表現都有急速成長，直言：「我真的太幸運，非常感謝Jackson的賞識及邀請。」

Karencici在MV中以白馬象徵摩羯座較陰暗的一面，但其實她小時候在美國曾被馬踢到手而留下陰影，拍攝雖緊張卻也展現敬業精神，甚至在沒有馬伕協助的情況下，成功上馬戰勝心魔，她興奮直喊：「我沒騎過摩托車，但竟然已經先會騎馬了，酷！」有趣的是，馬演員在拍攝過程一度暢快排便，讓坐在馬背上的Karencici哭笑不得地說：「難道這滿滿的黃金代表我要旺了？」