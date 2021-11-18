嘉義縣今年至今已通報52件非法棄置案，其中營建廢棄物案有16處。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今年至今已通報52件非法棄置案，其中營建廢棄物案有16處。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今年至今已通報52件非法棄置案，其中營建廢棄物案有16處，棄置數量約5.7萬公噸，光憑有限的環保稽查人力，難以達成及時發現、及時取締成效，嘉縣環保局除強調會與檢警加強查緝，也呼籲民眾提高警覺，出租土地應慎選及確認承租對象及用途。

環保局指出，嘉縣近年推動多項重大建設，吸引人口進駐，帶動各項建案蓬勃發展，卻也產生大量營建廢棄物，如未依法處理恐有非法棄置隱憂，尤其民眾環保意識提升，對環保汙染案處理效益及品質期待也更高。

為此，環保局先前成立「嘉義區重大環保案件檢調警環聯繫平台」，今年再成立稽查隊，解決縣內人力不足問題，包括近期查獲的非法棄置案件中，也是透過平台橫向聯繫，讓案件能快速破案，另嘉縣也制定相關獎勵，進一步強化檢調警環合作，展現政府公權力。

環保局說，歷年來積極辦理廢棄物非法棄置宣導，透過拍影片，以淺顯易懂方式呈現犯案手法，加強環保意識，除宣導廢棄物應妥善清理觀念外，也提醒土地所有人應慎選及確認承租對象及用途，出租後應確認是否確實依承租用途辦理，租賃期間多多走訪，避免有不肖業者隨意堆置廢棄物。