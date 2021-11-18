重啟核四公投提案人黃士修今在公投第二場電視說明會上，以提告恐嚇反方代表，民進黨發言人謝佩芬表示，中選會舉行公投電視意見發表會的目的，就是希望能透過正、反雙方陳述意見，讓民眾了解公投完整資訊，很遺憾正方代表黃先生持續對不同意見的學者進行人身攻擊。

她說，黃且以錯假訊息恐嚇威脅反方代表許永輝先生，如此惡劣、有辱民主精神的行徑，證明正方代表缺乏民主精神，對於公投更是負面的示範。

謝佩芬舉例表示，黃士修一開場先對正方代表說出，「如果你現在宣傳核四廠有問題 我們就到法院告發 ，我建議你小心說話」、「你的身家安頓好了嗎？聽說你太太希望你早點退休」、「請你下一段小心發言」...等充滿威脅的話語，企圖以此嚇阻反方代表不能與作出與他意見相反的陳述，在電視發表會上公然威嚇他人的行為，完全就是把台灣民主、把公投踐踏在腳底。

謝佩芬表示，除了威嚇之外，黃先生還用錯假訊息，誣指許永輝先生曾在2014年核四安檢報告上簽名，但隨後被許永輝先生打臉，事實上他簽署的是試運轉測試報告，而且安檢報告不等於試運轉報告，這兩者的審查和測試根本不一樣。

謝佩芬表示，許永輝先生直接點破，黃士修引用2013年3月中央地質所做的報告，並非是2013年10月新的報告，況且黃先生還只讀到第157頁，跳過後面三十頁，忽略其他專家提出斷層帶的意見，就以斷章取義的手法，攻擊提出核四廠位在斷層帶上的台大地質學系陳姓教授，企圖混淆視聽。

謝佩芬強調，國民黨政府在2014年封存核四，現在也已經有越來越多國民黨縣市長、政治人物，公開表示，「如果沒有核安就沒有核四」，反對核四重啟或拒絕核廢料，而今天許永輝處長，更是以一個專業核電工程師的身分，以其長期負責核電廠運轉的專業經驗，表示基於核安的考量，不支持核四廠的重啟，期盼國民黨和正方代表不要再用公投方式亂全台，為了反對而反對！