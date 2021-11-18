藍營推出前立委顏寬恒代表出征，18日他單槍匹馬親自前往台中市選委會登記參選。（陳世宗攝）

台中市第2選區立委補選不只藍、綠對決？代表民進黨的參選人的林靜儀15日到台中市選委會完成登記，16日下午無黨籍李昇翰也完成登記；18日除國民黨徵召的顏寬恒隻身前往登記外，還有台灣股票黨的張炯春繳20萬元保證金完成登記角逐。

台中市第2選區立委補選，林靜儀15日搶頭香，在前市長林佳龍、前立委陳柏惟及立委何欣純等人大陣仗陪同下登記參選。

國民黨徵召的顏寬恒，18日在無任何政治人物陪同下，前往台中市選委會登記角逐，他表示自己不要麻煩太多人；強調這次選戰主軸是「在地戰鬥」，面對執政黨大軍壓境，他最大的靠山是「在地鄉親」。

藍、綠大咖完成登記參選手續，並繳交20萬保證金後；18日又有時下正熱正夯的台灣股票黨56歲的張炯春完成登記參選，格外引起各界矚目與討論。

台中市選委會表示，中二選區立委補選登記時間從15日到19日截止。目前完成登記有林靜儀、李昇翰、顏寬恒、張炯春等4人；是否還有強棒要投入選戰，把握19日登記最後截止日。