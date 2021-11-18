本土疫情趨緩，加上五倍券、好食券推升消費意願，餐飲業者紛紛積極搶攻消費復甦商機。為協助商家運用數位行銷，有效經營網路口碑、提升業績，PIXNET宣布，推出全新App「叩叩」，整合部落客口碑合作、數位優惠券、數據分析等服務，是商家能夠「一手掌握」的數位行銷利器。

今年五月疫情爆發，嚴重衝擊餐飲業營收，PIXNET旗下部落格平台痞客邦於疫情期間相繼推出「外帶搜尋小幫手」、「一人一文挺餐飲」活動，助餐飲業者度過疫情難關。

而餐廳開放內用後，痞客邦觀察，全站美食文章瀏覽量較疫情期間成長約八成，顯示民眾消費需求大增，加上政府五倍券、好食券等振興措施，餐飲店家也更願意投入行銷預算，吸引更多民眾到店消費。

PIXNET商務拓展部商務拓展經理林煜烜表示，許多中小型餐飲店家無充足的行銷人手，想與部落客、KOL合作時，常因擔心合作對象篩選不易、溝通往來繁瑣而卻步。

為解決此難題，「叩叩」App操作上力求簡單易用，商家可根據行銷目的、部落客數據表現推薦合適人選，此外，包含邀約、付款、結案、刊登廣告，商家無需透過行銷公司，都能透過App自主完成，在挑選合作對象、預算上更具彈性，合作後也能透過App掌握最新成效數據。

商家登入「叩叩」後，即可免費查看所有部落客的數據資料，包含合作報價、部落格文章數據、Facebook以及Instagram社群數據，還能依照餐飲關鍵字、預算等條件精準找到合適人選，並立即透過App邀約及聯繫，大幅減少篩選時間，加速口碑合作進度。

PIXNET表示，App甫於10月初上線封測，已吸引了包含火鍋、早午餐、鐵板燒、中式料理、義式料理等多家業者加入，方便輕易地自主完成部落客口碑文合作，運用網路行銷提早佈局，以迎接疫後消費潮。

為協助台灣中小微型業者加速數位轉型、提升業績，經濟部中小企業處今年七月推出「臺灣雲市集」平台，提供最高3萬元政府補助。「叩叩」特別針對臺灣雲市集推出優惠方案，商家僅需自付6000 元，就可以任選15名部落客合作撰文，並獲贈痞客邦廣告曝光，再搭配 App 內的優惠券、集章卡等功能，無痛建立起餐廳的網路聲量、經營新舊客，進而帶動業績成長。