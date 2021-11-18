科技新創犀動智能（Aiello）繼今年8月宣佈完成Pre A募資後，近期營運再傳捷報，整體出貨在疫情期間呈現逆勢成長，營收繳出雙位數成長的成績，獲近30家飯指名採用，進駐超過5000多間房。

Aiello執行長沈書緯表示，疫情期間旅宿業受到衝擊，但多數飯店化危機為轉機趁數位轉型，犀動智能透過前端音箱硬體與雲端管理數據平台2大優勢，獲得來自B端以及C端消費者的口碑。

犀動智能成立於2018年底，核心團隊由前谷歌、高通、亞馬遜和HTC VR機器學習算法團隊共同組成，主要提供人工智慧語音SaaS平台與Aiello NLU（自然語意理解）服務，讓金融保險及醫療照護、旅宿餐飲業者可以透過簡單、高安全性、可彈性擴充的操作中心，實現面對客戶的人機自然對話和產品服務，進而提高場景互動、消費體驗、需求挖掘及業務效率等目標。

目前犀動智能的「小犀智能語音管家」已打進台北、台中、桃園、宜蘭、花蓮、台東、台南、高雄等四五星級飯店。疫情期間，雖然旅遊業幾乎停擺，但也有不少星級飯店意識到應趁機轉型。犀動智能在疫情期間也與不少知名飯店合作，包括如礁溪寒沐、花蓮遠雄悅來、日月潭雲品、天成集團台北花園酒店以及瑞穗天合飯店、高雄統茂集團西悠巢旅等。

犀動智能表示，疫情趨緩加上五倍券紅利帶動，飯店內的累積語音數據總量達到超過8000萬筆，其中30％為旅客的詢問，透過小犀智能語音管家，將可解決20％飯店人員接聽電話應答的時間成本。

此外，旅客的需求透過語音上傳到雲端系統，房務人員可以直接看到轉換成文字的需求列表，將可加速服務效率。犀動智能表示，目前已經與多家知名飯店以及民宿業者洽談中，預期將帶動明年整體營運表現。