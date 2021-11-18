今年因為疫情關係，保險局公布產壽險業暫行措施，開放保險業以「視訊」辦理親晤親簽，如今著眼於金融科技發展，更進一步將遠距投保常態化。保險局副局長張玉煇18日公布更完整的「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，未來壽險公司就可常態化辦理遠距投保，但全數都需要先申請試辦，且在試辦完成後才能開始正式辦理，即日發布後即實施。

張玉煇指出，目前已向金管會申請試辦有7家壽險與1家產險公司，只有3家通過試辦，分別是國泰人壽、富邦人壽與中國人壽。但若通過試辦仍與注意事項有抵觸者，應於六個月內調整。

張玉煇指出，此次的注意事項比之前的暫行措施差異很大，不只有親晤親簽規範而已，還含括：試辦先行、明確客戶投保意思、強化客戶身份認證機制、影音檔案檢核、資訊安全及個資保護機制、適用業務範圍及爭議處理等七大重點方向。

張玉煇認為，與暫行措施比較，此次更為全面性、服務品質提升，更有誘因讓公司來申請，因為隨著科技發展，消費習慣改變也要做因應調整，業者不會停留在暫行措施，而且暫行措施也會有退場時候。

至於哪些保險商品才能適用遠距投保，張玉煇表示，金管會目前並沒有就商品給予限制，但是目前法人身份尚難以完成相關身份確認下，團險可能無法適用，至於個人險方面，則看各公司依自身條件自行決定適合發行的商品。服務範圍則包括遠距保全服務、遠距理賠服務、遠距保費授權扣款服務等

在明確客戶投保之意思表示上，除了要確認客戶意願，進行遠距投保業務時，錄製影音過程中，業務員與客戶需同時出現在視訊畫面上，業務員並應說明其所屬公司名稱及出示登錄證，告知經所屬公司授權招攬或辦理相關服務範圍，並再次向客戶確認其同意辦理遠距投保。影音紀錄須達一定畫質標準並應記錄日期、時間，如無法錄下客戶手部簽署動作影像，則應錄下由客戶聲明各項要保文件均為親自簽署的影音紀錄。

在資訊安全及個人資料保護機制上，保險業應確保錄製之影音及要保文件等相關檔案被妥善完整保存，保存期限不得低於保險契約終止、期滿或未承保確定之日起五年。