百貨周年慶最後壓軸，新光三越台北站前店周年慶18日起跑，開店前即有不少人排隊搶購特惠化妝品、3C家電，且碰上天氣轉涼，服飾冬衣大學T大賣，首日業績超越去年4.6億元。

全台百貨周年慶自9月開打以來，直至11月才見天氣轉涼，且整體疫情趨緩，五倍券助攻下，中南部百貨人流湧入，但台北地區百貨周慶人流相對少，包括新光三越、SOGO等均發現人流減，但提袋率變高，SOGO成交客單增逾一成，而新光三越近期包括台南西門店與高雄左營店的客單均有成長逾二成，台北站前店開打首日相對人流湧入平緩，客單增長逾一成。

新光三越全台最後一檔週年慶，滿仟送佰最後機會，搭配五倍券最後領取時間與下週東北季風增強降溫兩大議題下，開店前即湧現排隊人潮，尤其台北站前店獨家加碼首日瘋回饋，OSIM按摩椅、LA MER經典乳霜5入組、三星Galaxy摺疊手機平版組買就送夢幻家電DysonV7開店半小時內完售。

每年必搶化妝品最低4折起明星特惠組，今9點開始就湧現人潮，開店2小時就傳出多項熱銷數量，包括LANCOME人氣小黑瓶買正送正3仟有找、極光水買一送六、資生堂國際櫃NO.1乳霜王組等特惠組，共限量200組開店即秒殺完售。大容量囤貨組雅詩蘭黛小棕瓶與Kiehl’s金盞花也是衝出高銷量熱賣200組。