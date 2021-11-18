50歲女星唐德惠(本名黃子芸)，以外景主持人出道，拍過電影、電視劇也出版過美容書，因和日本知名女優小澤圓與香港男星王書麒拍三級片《偷情男女》打開知名度，現淡出螢光幕的她，近日傳出已正式剃度出家，法號「傳蓮」。

唐德惠在出家前，就已在寺廟擔任三太子代言人，而早就有出家念頭的她，9月底在林口佛堂正式剃度，而剃度法會現場，唐德惠父母也到場，母親坦言「以前（唐德惠）年輕就很愛漂亮，跟我說要去做這件事（出家），我真的很難過，難過好久都不想跟她講話」

唐德惠9月底已正式剃度出家。(圖／翻攝自上上籤YouTube)

唐德惠感謝爸媽尊重她的選擇。(圖／翻攝自上上籤YouTube)

後來母親想開了，感嘆「可能是她的命」，就祝福她就好，唐德惠也感性說：「我覺得我很幸福，因為我有一個很好的爸媽，雖然他們書讀得不多，但卻給我滿滿的愛，還尊重我的選擇」，最後更落淚緊抱父親「爸我很愛你」。

唐德惠是90年代知名女星，擔任《搶錢雙響炮》外景主持進入演藝圈，之後與日本知名女優小澤圓和香港男星王書麒拍三級片「偷情男女」，尺度大膽豪放，打開知名度，接連演《天生絕配》、《狗蛋大兵》等電影，也把演藝觸角延伸到電視劇與主持領域，代表作有《出外人生》、《戲說台灣之驚世媳婦》、《後山日先照》，還出版美容相關書籍。