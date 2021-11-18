長照議題、雙薪夫婦、職業婦女等種種壓力，現代人要經營一個家庭大不易，音樂劇《我的媽媽是Eny？》，反映現代家庭狀況，之前曾授權給新加坡改編，現在又將有線上演出版。

製作人林奕君表示，這部作品的故事靈感來源，是來自她和孩子的睡前談話，當時孩子無心的一句：「以後我家不要有Eny阿姨，因為我會陪伴自己的小孩。」這句話令她反思，原本以為自己已經有從忙碌的生活找出親子相處的時光，沒想到對孩子而言仍是不足，她重新思考親子關係並重新安排生活重心，同時也醞釀這部作品。

《我的媽媽是Eny？》故事描述職業母親、父親在家庭與事業之間奔波的心情，劇中一幕是媽媽下班回家，看到移工看護正在照顧發燒的孩子，如同一記深深的責備，責備她不能陪在孩子身邊。此外，劇中也描述了移工看護加入台灣家庭，引發一連串文化與相處上的衝突和矛盾。

擔綱主演的歌手羅美玲表示，拍攝線上版的陣仗像在拍電視劇，「對演員來說與舞台劇最大的不同是，為了拍攝，有可能上一幕在哭、下一個鏡頭就要大笑，還好有導演在拍攝前帶著整個團隊做了很多拍攝的練習。最累的就是歌舞，為了畫面的豐富性，拍攝時要跳很多次。」線上演出版將在11月27到28日在雲劇場台灣播映。