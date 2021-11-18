為強化台中公車路網，台中市政府交通局規畫在民眾搭乘量最多的復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路等六大路廊，推動幹線公車政策，預計明年上路，這些路線公車班次服務水準將提升至尖峰至少10分鐘一班、離峰至少15至20分鐘，並以顏色意象做區分。

交通局今天舉辦幹線公車發表會，交通局長葉昭甫指出，台中公車從2011年實施8公里免費，搭乘運量從每年5千萬人次提升到1.3億人次，為再提升民眾搭乘意願，交通局選定復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路等六大路廊推動幹線公車。

葉昭甫說，幹線公車是將路廊上既有公車路線轉型，班次提升到尖峰至少10分鐘一班、離峰至少15至20分鐘，不同路廊的幹線公車也有其專屬顏色意象設計與路線編號，像是100路復興幹線使用的代表色為建設灰、200路中興幹線為懷舊棕、300路台灣大道幹線為夢想藍等，未來在公車車輛、智慧型站牌及候車亭等設施都能看到相關色彩的影子。

葉昭甫表示，六大路廊幹線公車將在明年上路，搭配捷運綠線，形成健全的垂直大眾運輸主幹路網，發揮1加1大於2的功效；期透過六大幹線穩定的班次服務水準及雙十公車政策，吸引民眾搭乘公車，提升大眾運輸使用率，未來也將持續滾動式檢討公車路網，提供民眾便捷公共運輸服務。

觀光旅遊局長韓育琪表示，為提升台中市觀光交通的便利性，目前已規畫4條觀光公車示範路線，今年9月17日先開行第1條向交通部觀光局爭取的「台灣好行－台中時尚城中城線」，可串聯市區重要觀光景點，明年預計再挑選山、海、屯區各1條既有市區客運路線（153、309及151），進行統一識別設計、車輛彩繪、站牌設置、摺頁編印、網站設置、線上或實體導覽、套票包裝等觀光轉型。