公投說明會「反萊豬」第二輪交鋒 戰鬥藍趙少康對決WTO副執行長李淳

四大公投案將於下月18日舉行投票，中央選舉委員會今天(18日)舉辦第2場次公投意見發表會，第18案「反萊豬」案從下午5點至6點，由中經院WTO及RTA中心副執行長李淳擔任代表反方。李淳在會中表示，我們也可以完全的確保不想買到萊豬的國人，絕對不會買到萊豬，方法很簡單，就是請各位同胞要仔細看標示，專門買國產豬，就不會買到萊豬。

李淳舉半導體為例，台灣半導體出口，各國都不課關稅，因為WTO有一個協定，要求各國不要課關稅，所以如果有簽署這個協定的國家，就有義務不課關稅，所以我們半導體貿易的順暢，有一部分是仰賴這些國家遵守他們自己的承諾跟義務，因此大家也會期待台灣應該要遵守這樣的遊戲規則。

李淳指出，我們一年吃38公斤的豬，但是2019年國產豬以及進口豬的市佔率，國產豬市佔率高達90.7％，進口豬真的非常稀少，加拿大只有4.1％、西班牙1.5％、美國1.2％。所以如果各位有任何一絲的擔心，就請各位認清楚標示，專門吃國產豬。

李淳接著表示，我們一年每個人平均是0.7公斤的美豬，可是我們吃牛肉吃到2.7公斤，所以我們吃豬肉都是國產豬，我們吃牛肉都是進口牛，進口牛過去9年的安全記錄，當然可以讓我們國人安全有信心的印象。我們可以完全的確保不想買到萊豬的國人，絕對不會買到萊豬，方法很簡單，就是請各位同胞要仔細看標示，專門買國產豬，就不會買到萊豬。

李淳接著指出，我們加入WTO之後，開放進口豬已經20年了。美國豬確實已經進口台灣20年。但是20年來，進口豬幾乎從來沒有超過10％市占率，這過程裡面，我們還碰到口蹄疫的風暴，我們的國產豬也沒被打敗過。直到2020年，我們終於擺脫了口蹄疫的陰霾，終於有國際組織認證我們是非疫區，因此我們已經取得合法可以出口的地位。但是如果我們想要恢復出口日本、東南亞，若是他們以民意為理由，怕台灣口蹄疫、禁止台灣的豬肉出口，那時候我們的反應是什麼呢？如果你覺得這是一個不公平的待遇，那麼現在如果讓公投案通過，就會出現這種不公平待遇的問題了。