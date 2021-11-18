財政部與財金公司共同舉辦「雲端發票『集』速挑戰」網路活動，第一波「雲端發票儲存抽獎」及「發票兌領抽獎」於18日完成公開抽獎，得獎名單將公布於活動官網。

為加強推廣雲端發票及鼓勵消費者使用財政部統一發票兌獎APP，財政部中區國稅局提出各項加碼吸引消費者，如本次「雲端發票『集』速挑戰」活動設有多項抽獎活動，獎品總數高達1.8萬個獎，總獎金超過230萬元。

第一波「雲端發票儲存抽獎」及「發票兌領抽獎」活動至今年10月31日截止，符合抽獎資格共110133人次，儲存雲端發票170萬餘張，已於11月18日下午3時於財政部舉辦公開抽獎活動，在律師見證下以電腦隨機方式抽出得獎者，獎項有Gogoro電動機車、iPhone12、Switch Lite、電子購物金500元及100元等，共抽出194名得獎者，得獎名單將於11月19日下午6時公布於活動官網及中區國稅局臉書粉絲專頁。

其中，實體獎項將個別通知獲獎資訊，得獎者應於指定期間內以紙本回復領獎相關資料；電子購物金之得獎者將以手機簡訊通知獲獎訊息及發送電子購物金兌換序號。

中區國稅局表示，「雲端發票儲存抽獎」及「發票兌領抽獎」還有第二、三波抽獎及「終極抽獎」活動，還沒參加的民眾趕緊拿起手機下載兌獎APP，登錄活動網站並完成註冊，就有機會把最大獎汽車開回家。