從教職退休的66歲王姓男子，因每次說話聲音很沙啞，還常常必須為了把話講清楚，得更用力的發音，讓他相當無奈，日前到耳鼻喉科求診，醫師採用玻尿酸注射聲帶的治療方式，果然順利改善他原有的破鑼嗓子，找回原本好聲音。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師鄒永恩指出，人類無論呼吸或發聲，都是利用喉部的2條聲帶控制，聲帶之間的通道稱為聲門，當發聲時，兩側聲帶會向聲門中線靠攏，一旦單側聲帶老化及萎縮，就會導致聲門無法完全緊閉，出現講話「漏風」或沙啞等問題，嚴重者甚至會有吞嚥困難、進食嗆咳的風險。

鄒永恩說，包括高齡長輩或是每天需不斷「動口」的教師、業務員、直播主等職業民眾，都是聲帶萎縮的主要患者，此外，甲狀腺癌、食道癌、肺癌等癌症因手術、長期插管等因素，可能導致聲帶麻痺、聲門閉合不全，甚至造成吞嚥障礙，且會隨著聲帶萎縮嚴重而演變到「無話可說」的結果。

為有效幫助此類病患，喉科學界發現，出現症狀早期若施以「聲帶內注射自體脂肪」、「聲帶內注射玻尿酸」等方式治療，可減少經頸部開刀施行甲狀軟骨成形手術，但腫瘤病變後聲帶麻痺或相關閉鎖不全患者無法採用此種方式治療，除了王男外，另名電話客服人員也是藉由注射玻尿酸改善聲音困擾。

鄒永恩提醒，民眾若發現聲音或吞嚥上出現異狀，可能是聲帶正在求救，建議儘速就醫詳細檢查，平時則應適度讓聲帶休息，同時戒除吸菸、酗酒、經常熬夜等不良生活習慣，並避免用聲過度、大喊大叫，每天補充足夠水分，可使黏膜表面濕潤，才能告別失聲沙啞。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363