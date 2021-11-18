繼本月恒大集團連續多日減持後，恒大集團與恒騰網絡18日在港交所公告，17日與聯合資源投資控股訂立協定，同意出售恒騰網絡16.62億股股份，總價21.3億港元。此交易完成後，恒大將不再持有恆騰網路任何股份，告別這家曾被寄託打造「中國版奈飛」（Netflix）的企業。消息一出，刺激恒騰網絡18日開盤大漲，漲幅一度近30％，最終收在每股2.11港元、上漲24.85％。

在恒大清倉恒騰網絡股份同時，另一大股東騰訊也在近日大筆賣出。據港交所數據顯示，17日騰訊控股賣出7216萬股恒騰網絡，持股比例由20.48％降至19.7％。這也是本月11日以來，騰訊連4個交易日減持、共套現5.55億港元。

據第一財經引述恒大集團公告，此次出售價格是雙方經過對恒騰網絡現行交易價參考，經過公平磋商所協定。恒大認為該交易可說明改善流動性問題。其中20％的款項應自協議日期起的5個工作日內支付，剩下80％款項則在2個月內支付。

恒騰網絡曾是「新恒大」版圖重要一塊。今年3月31日，恒大董事局主席許家印在恒大2020年業績會上還宣佈「新恒大」到來，認為經過25年，恒大已完成從地產向「多元產業＋數字科技」的轉型。