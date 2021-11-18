一名人夫與妻子結婚6年終於生出一個女寶寶，女兒剛滿3個月時，妻子突然向他坦白「孩子是同事的」，甚至女兒漂亮的丹鳳眼與妻子同事如同個模子刻出來，讓他一時之間不曉得如何面對。文章曝光後，引起網友熱烈討論。

人夫18日在爆料公社App匿名公社發文，稱與擔任教師的妻子結婚6年，兩人日前終於成功生下一子，全家上下都樂的不行，也給妻子最好的產後待遇，沒想到就在女兒滿三個月時，妻子向他投下了一顆震撼彈。

人夫說，妻子突然哭著和他坦白，「小孩是和同事酒後一夜情懷上的」、「保證只有那一次」，妻子看到出生後的孩子有一雙漂亮的丹鳳眼，長得與同事如出一轍，而他們一家全都是雙眼皮，妻子才發現事情大條了。

人夫透露，「知道這件事情已經2天了，我還是不敢相信」，雖然對妻子出軌很介意，但他沒辦法討厭孩子，妻子也表明若要離婚她會同意，但人夫當下就拒絕，只是現在一時半刻仍不知道怎麼面對妻子。

文章曝光後，許多網友寫下留言鼓勵原PO，「你是個好丈夫也是個好爸爸 加油」、「不能容忍就放過，不然以後傷害的是孩子」、「就像你說的好不容易有，而且還是從懷孕到現在，錯的是大人，跟小孩無關，也養3個月了就想成老婆做人工的吧！加油～」。

不少網友提及，僅憑孩子的眼睛特徵就下結論言之過早，但原PO回應，他已經看過那位男同事的照片，與女兒長得非常相像，也透露自己不會去驗DNA比對，只想好好調整心情，看之後要如何面對。