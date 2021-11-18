PLATTS報導，油價波動趨緩、石化上游原料乙、丙烯價格維持1050美元、1040美元，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價除HDPE、LLDPE持平走堅，其餘多延續區間震盪整理走勢。其中，PP、PS同步下滑15美元；LDPE、ABS下跌40美元、50美元。

此外，目前報價仍處高檔的PVC、EVA則出現補跌走勢；EVA續跌40美元，每噸價格3170美元；PVC下挫160美元，每噸價格1490美元。

分析師指出，國際油價近期因市場擔心美國通脹率上升或政府釋放更多戰略油儲，走勢低位波動，成本支撐力道趨緩，加上大陸11-12月後內需開始季節性走淡，連帶壓抑塑化報價行情表現。

其中，PVC企業開工負荷依舊偏低，且下游待卸車依舊處於下降過程，市場整體庫存消化階段。雖然社會庫存去庫現象依舊呈現出下游終端製品產業剛性需求，但下游製品企業大單補庫較少，多數維持剛需採購為主，採購節奏及採購體量也為能體現出旺季表現，短期行情維持區間震盪。

ABS今年下半年將有漳州奇美45萬噸量產，目前ABS、PS需求並沒有出現大幅回暖跡象，並存在一定程度上的減量。ABS產品因大陸計劃新增產能相當多，使報價上漲有壓，但剛性需求仍在，報價持穩2000美元以上。

明年ABS包含吉林石化60萬噸、浙江石化40萬噸、利華益40萬噸，及台化寧波廠25萬噸將進入量產，等於近兩年將有逾200萬噸新產能投入市場，將壓抑ABS後續報價，須觀察需求與新增供給重新平衡的時間點。