雖然F-35B戰機陸續進入美國海軍陸戰隊，但是數量仍然稀少，因此服役超過30年的麥道AV-8B海獵鷹2(Harrier II)仍然在役。自去年12月以來，AV-8B戰機群一直在海軍東部艦隊戰備中心(FRCE) 進行檢查與翻修，該工作在不久前完成。

海軍航空系統司令部 (NAVAIR) 表示，AV-8B戰機完成了最後的維修工作，將會機返還給陸戰隊航空兵第542攻擊中隊 (VMA-542)。

AV-8B源自1970年英國霍克西德利(Hawker Siddeley)的獵鷹戰機(Harrier Gr1)，它也是世界第1種實用化的垂直起降戰機，這種獨特的性能，源於勞斯萊斯飛馬引擎(Rolls-Royce Pegasus)，利用導管將引擎噴氣平均分布到4個可轉動的噴口，也就可以完成懸停滯空與垂直起降。

AV-8B Harriers of VMA-542 Land on USS Kearsarge

這種性能正是美國海軍陸戰隊最希望擁有的，於是向英國下訂單購買，美軍編號AV-8A，這是極少數美國向英國購買戰機的交易案。

不過，初期的獵鷹戰機有引擎性能不足的問題，航程與載彈量都不夠，因此麥道公司主動與霍克西德利公司一起合作研發改良型，也就是AV-8B，其性能大幅度提升，於1985年開始產，緊接著在1986年進入542攻擊中隊。

542攻擊中隊的AV-8B，在1990年沙漠之盾行動，以及1991年初的沙漠風暴戰爭期間，執行了1000多次戰鬥任務，飛行時間超過1200小時，向敵人投放了1000多噸彈藥，但也有3架戰機被擊落，1人陣亡。

未來542攻擊中隊將會改用F-35戰機，這也意味著AV-8B走入歷史。

FRCE 的後勤主管略帶不捨的表示，「這可能是我最後一次看到它們，F-35B有更好的性能，也是時候了。不過，當你在這型戰機與上投入了大量的血、汗和淚，真的會產生感情。我只是有點難過。」