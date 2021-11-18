春節集中檢疫所開放供民眾訂房。民眾預約點進網站時，等待畫面出現類似近期爆紅韓劇《魷魚遊戲》的經典代表圖案，感覺像被開玩笑。疫情指揮官陳時中回應表示，這是完全不同的東西，寫這件事的人玩笑開大了。資深媒體人李艷秋則表示，這種小事都硬拗不更改，還要強辯到底，這個政府的傲慢令人心驚。

李艷秋18日在臉書發文表示，政府的冷血玩笑開大了。政府開放春節期間返台集中檢疫所預約，民眾卻發現在入口頁面上，出現的是韓國《魷魚遊戲》的經典幾何圖案，網路譁然，問政府「是要我幹掉別人，才能訂房的意思嗎？」陳時中沒好氣的回應說：幾何圖用了幾千年，沒有是誰的專利，而且三角形有缺口，還有點點，是完全不同的東西，寫這件事的人玩笑開大了。

李艷秋接著表示，原本這是小得不能再小的事，觀感不好，把頁面改改就好了。陳時中偏要出來硬拗，還把談論此事的網友和媒體加上「玩笑開大了」的帽子，擺明你們無聊當有趣，那這就不是小事，一定要弄清楚誰在開玩笑。

李艷秋指出，幾何圖確實存在幾千年了，但三種圖形可以隨便排啊！為什麼要照著魷魚遊戲圓圈、三角、正方順序排列得一模一樣？讓人一看就直接聯想呢？而且春節返鄉居住、交通安排都不足，是政府無能，預約系統卻出現《魷魚遊戲》，反映的是政府冷血地以整老百姓為樂的心態。這種小事都硬拗不更改，還要強辯到底，這個政府的傲慢令人心驚。

李艷秋接著指出，混打登記限6小時、預約限6小時，說是先測測水溫，幾十萬人就在短短的時限內守著電腦為自己的第二劑而戰；過去十幾輪的登記、預約、施打，限時限量，網站一開就當機，老百姓一直在政府設計的魷魚遊戲裡掙扎求生，想辦法不被淘汰，政府則運用魷魚遊戲，轉移防疫無能的焦點。

李艷秋認為，所以是政府玩笑開大了吧！回鄉的路如此艱辛，政府還有心思搞魷魚遊戲來彰顯自己的冷血與無能，還可以大剌剌的反擊有意見的人。因為他們已經全面掌握了權力，遊戲規則他們訂，大家就自己想辦法生存吧！