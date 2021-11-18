從網銀、數位平台投資股票又快、又安全，連跨海下單美股，經由外商銀行的消金服務照樣達陣，持續精進的流程服務，更讓上班族和年輕世代喊讚，其中，匯豐(台灣)商業銀行最新美股「隨買隨賣功能」，已接近神級服務，買美股當天即可立即獲利出場，賣出成交後即可再度買進。

花旗銀行網銀平台、行動生活家手機APP 都能提供外國股票/ETF下單服務，客戶亦能透過電話理財中心口頭下單。星展銀行則讓銀行客戶打電話進線客服中心，提供委託下單。渣打銀行表示，網銀提供外國股票的市場行情，目前正在建置下單平台，很快就能提供相關服務。

匯豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁曾詩如表示，美國股市無論就經濟量體、股市規模、股市表現等各方面來看，未來十年仍然是 全球最具吸引力的資本市場。美股做為全球資本市場的重鎮，盤勢領先全球， 近年來更吸引了許多的投資人進場，美國股票對一般散戶的吸引力，和台股近乎相似的地位，尤其美股沒有漲跌限制，是個極有效率， 可以反映長期投資的資本市場。

外銀主管指出，台灣的上班族和年輕世代，使用網銀平台下單美股愈見普遍，而且在銀行架設的平台上交易，比使用國外股票APP下單，安全又有保障。曾詩如亦認為，面對快速變化與波動的市場，隨買隨賣現股交易將有助於投資人保持彈性。此外，銀行系統能於下單前確定是否足額投資，投資人更可以免除違約交割的風險。