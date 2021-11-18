NAND Flash控制IC廠群聯（8299）宣布，董事長潘健成主動辭任董事長暨董事職務，潘健成說明，其於2016年所發生的財報事件尚在訴訟階段，縱其依法繼續擔任本公司董事長資格不受任何影響，潘健成仍期符合公司治理的高標準，因此經審慎考量以及公司長期發展規劃後，主動辭任本公司董事長暨董事職務。本公司董事會為此表示惋惜並尊重潘健成的決定。

群聯表示，潘健成對於本公司營運發展具有重大貢獻，本公司董事會仍一致支持並要求潘健成繼續在執行長的崗位上領導本公司。為此潘健成承諾並願以執行長的身分繼續帶領本公司。

群聯指出，公司董事會受理潘健成辭任書後，依法召開臨時董事會並推舉董事顏暐駩擔任董事長。顏暐駩畢業於國立交通大學電機與控制工程學系，自2001年起即任職本公司，歷任產品工程暨測試部經理，研發暨生產處長等職務，現任本公司產品營運事業群副總經理，學經歷完整。

群聯表示，本公司體質健全，不僅集團營運不受影響，公司業績亦穩健中持續高速成長。而群聯電子將在董事會、新任董事長顏暐駩、執行長潘健成、總經理歐陽志光及全體同仁的共同努力下，邁向未來千億營收里程碑。