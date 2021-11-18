高通技術公司今日宣佈與開發商L&L控股公司合作，計畫將紐約時代廣場打造成為體驗全新智慧娛樂、餐旅以及零售活動的中心。此計畫將由高通技術公司策畫，整合高通智慧城市加速器計劃成員的生態系統，包括來自產品和解決方案提供商Zyter和Veea的支持，為這個全球最具標誌性和知名度的地點之一，帶來突破性的體驗和現代感。

TSX Broadway發展計劃包括由Qualcomm IoT Services Suite提供的多項物聯網即服務（IoTaaS），提供獨一無二的遊客體驗，綜合探索視覺、聲音、實體、虛擬和擴增實境等感官體驗。

此外，這裡每年吸引約1.34億來自全球的遊客，可為企業帶來無與倫比的商業機會。高通和L&L控股公司正在探索以下IoTaaS實際應用和使用情境，包含智慧場所、智慧零售空間和智慧旅館，亦或是最先進的連網基礎設施，配備由高通技術公司驅動的5G和Wi-Fi 6網路等。